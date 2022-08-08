İkinci Kent Lokantası’nı Bağcılar’da açan İmamoğlu: Sonbaharda sayı 10’a çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) öğrencilerin ve dar gelirli emekçilerin ucuz, sağlıklı yemek yiyebilmesi için hayata geçirdiği Kent Lokantaları’nın ikincisi bugün Bağcılar’da açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vaatlerinden biri olan kent lokantalarının ilki 17 Haziran’da öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı ve öğrenim gördüğü Çapa’da açılmıştı. 4 çeşit yemeğin 29 TL’den satışa sunulduğu lokantaya öğrenci, işçi ve emekliler yoğun ilgi gösteriyor.

Fotoğraflar: İBB

Kent Lokantaları’nın ikinci durağı ise bugün yine işçilerin yoğun olarak bulunduğu Bağcılar’da İmamoğlu’nun katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan İmamoğlu, sonbaharda Kent Lokantaları’nın sayısını 10’a çıkartmayı hedeflediklerini söyledi: “Öğrenci, işçi, emekçi dostlarımızın yoğunlukta olduğu alanlarda hizmet vermeye devam edeceğiz. ‘Ekonomi iyi yönetilmiyor bu hükümetin sorunu’ deyip kenara çekilenlerden olmadık, olamayız. Çapa’da açtığımız yerle bir buçuk ayda neredeyse 30 bin insanımıza hizmet etmiş durumdayız. 30 bin kez orada yemek yenmiş. Demek ki bu bir ihtiyaç. Burada da benzer şeyi yakalayacağımızı düşünüyoruz.”

İmamoğlu lokantanın ilk gününde servis yaptı

İmamoğlu, Kent Lokantaları’nın çevredeki diğer lokantaları batıracağı yönündeki eleştirilere de “esnafımızın bereketine veya onların kazancına dönük bir sorun yaşatmaz” diye cevap verdi: “Burada bir çeşit çorba, bir çeşit yemek, bir çeşit makarna ve yanında meyvesi var. Bunun yanına şunu da ver bunu da ver yok. Böyle bir ortamın inanın müşterisi başkadır. Ya da buraya gelecek olan insanımız başkadır. Ben bu işleri yapmış bir insanım. Belki İstanbul’da 15’e yakın noktada yerim oldu. Bu tarz yerlerin geleni başkadır, onların bizim başımızın üstünde yeri var. Ama hiçbir esnafımızın da bereketine veya onların kazancına dönük bir sorun yaşatmazlar.”