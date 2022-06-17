İBB, Kent Lokantası’nı açtı, ilk servis İmamoğlu’ndan: Dört çeşit yemek 29 lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) düşük gelirli vatandaşlar, öğrenciler ve esnafa yönelik Kent Lokantası’nın birincisini Fatih’te açtı.

Çapa’daki lokantada ilk yemeği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu servis etti.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, Kent Lokantası’nda dört çeşit sağlıklı ve hijyenik yemeğin 29 liraya servis edileceğini anlattı: “Burada temel amacımız, gençlerimizin, öğrencilerimizin güvenilir ve hijyenik, ucuz gıdaya erişebilmelerini sağlamak. İlave olarak çalışan işçiler var. Özellikle İkitelli, Bağcılar, Sultanbeyli gibi sanayisi yoğun olan noktalarda, orada da onlara yakın alanlarda mekanlar üreteceğiz.”

Lokantanın ikincisi Bağcılar’da açılacak. Diğer noktalar içinse arayışlar devam ediyor.