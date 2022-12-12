Akşener’den iktidara ‘EYT sözünüzü tutun’ çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili sözünden dönmenin yollarını aradığını söyledi.

Fotoğraf: AA

10 Kasım’da TBMM’de bütçe komisyonunda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT düzenlemesinin 15 Ocak’ta yürürlüğe gireceğini söylemişti.

Geçen hafta sonu Bloomberg’e konuşan üst düzey yetkililerse, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bütçe üzerinde yaratacağı baskı sebebiyle EYT’yle ilgili tasarı planlarında geri adım atabileceğini ve kapsamının daraltılabileceğini bildirmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’se 9 Aralık’ta “Bu ayın sonuna kadar Meclis’e getireceğimizi söylemiştim. İnşallah sözümü tutarım, ocak ayına sarkmaz” demişti.

AA muhabirinin AKP kaynaklarından aldığı bilgiye göre EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, 2023 yılı bütçe takvimi dolayısıyla aralık ayında görüşülmesi imkanının olmayabileceği ifade edildi. Teklifin, ocakta Meclis’e sunulması bekleniyor.

Duruma Twitter hesabından tepki gösteren Akşener, şunları dedi: “EYT’li kardeşlerimizin kazanılmış haklarını yıllardır gasp eden iktidar, yine sözünden dönmenin yollarını arıyor. Ya şimdiden sözünüzü tutun; Ya da İYİ Parti iktidarında EYT sorununun tarihin tozlu raflarına nasıl kaldırılacağını izleyin.”

EYT'li kardeşlerimizin kazanılmış haklarını yıllardır gasp eden iktidar, yine sözünden dönmenin yollarını arıyor…



Ya şimdiden sözünüzü tutun;



Ya da İYİ Parti iktidarında EYT sorununun tarihin tozlu raflarına nasıl kaldırılacağını izleyin.#ŞartlıEYTyeHayır — Meral Akşener (@meral_aksener) December 12, 2022

EYT sarmalı

Emeklilikte yaşa takılanlar, sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ‘ertelenmişti.’

Düzenleme getirildiğinde iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmamış, aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar yükseltilmişti. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleriyse bugüne kadar reddedilmişti. Seçim öncesi oy kaybı anketlere yansıyan AKP konuyu gündemine taşıdı. EYT’lilerse çözüm isterken sadece seçim dönemlerinde hatırlanmaktan şikayetçi.