Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı’ndayken, haber kanalları ‘başka havadaydı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı’na yürüyerek, Hiranur Vakfı’nun kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismar edilmesiyle ilgili konuştu. Haber kanallarıysa bu tarihi çıkışı yayınlarına taşımayarak görmezden geldi.

Kılıçdaroğlu, beraberindeki CHP’li milletvekilleriyle Adalet Bakanlığı’na yürüdü. Burada Aile Bakanı Derya Yanık’ın “Biz bunu iki yıldır biliyorduk” sözlerine de sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, iktidarın sessizliğine ve ‘davanın kapatılmasına’ çıkıştı. Kılıçdaroğlu, istismar edilen H.K.G.’nin de yanında olduğunu vurguladı.

Haber kanalları başka havada

Ancak Kılıçdaroğlu, günlerdir Türkiye gündemine damga vuran bu konu hakkında konuşurken, TRT Haber, TRT 1, Habertürk, CNN Türk, NTV, Haber Global, TV100, A Haber, Ülke TV, Kanal 24 gibi kanallarda farklı konular yer aldı.

Ne olmuştu?

BirGün yazarı Timur Soykan’ın ortaya çıkardığı belgelere göre altı yaşındayken babası İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 29 yaşındaki bir ‘müridiyle’ imam nikahı kıyılan H.K.G. şikayetçi olarak, ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. 2012’de doktorun ihbarıyla başlayan H.K.G.’nin cinsel istismarına yönelik soruşturmanın da üstü örtüldü. H.K.G. o tarihte 14 yaşındaydı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken kimse tutuklanmış değil.