İmamoğlu: Benim de adayım Kılıçdaroğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm CHP’lilerin adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu “Adayımız Kılıçdaroğlu” dedi. (YouTube)

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın “Edindiğim izlenime göre Kılıçdaroğlu aday olmaya hevesli gibi görünüyor” demesi üzerine Ekrem İmamoğlu, “Bütün Cumhuriyet Halk Partililerin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur” diye karşılık verdi. “Sizin de mi adayınız” sorusunu İmamoğlu, “Tabii ki. Bu doğal bir süreçtir ama günün sonunda kararı verecek olan ‘altılı masa’dır” diye yanıt verdi.

İmamoğlu devamında şunları söyledi:

“Genel başkan bütün Cumhuriyet Halk Partililerin adayıdır. Bunun altını çizmek lazım ama karar ‘altılı masa’nındır. ‘Altılı masa’ derken elbette bunu genel başkanımız da dile getiriyor. Elbette kazanacak kişi aday olmalıdır. Adayın özelliklerini sıralıyor, her konuda uzman insanlardan faydalanacak, ‘altılı masa’nın fikrini alıp onlarla birlikte süreci yönetecek, proje üretecek, onlarla birlikte anayasa metni hazırlayacak… Adayın açıklamasından ziyade öncelikli mesele süreç yönetimidir.”