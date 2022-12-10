İYİ Partili Andican: ‘Altılı masa’ erken seçime destek vermemeli

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, altılı masanın erken seçime destek vermemesi gerektiğini çünkü desteğin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığı bağlamında anayasayı arkadan dolaşmak anlamına geleceğini söyledi.

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İktidar bloğu, uzun zamandır seçimlerin vaktinde yani Haziran 2023’te düzenleneceğini söylüyordu. Muhalefetse erken seçim taraftarıydı. Şimdiyse yani seçime altı ay kala, iktidarın erken seçim istediği konuşuluyor. Buna neden olarak da alım gücünü artırmak için 2023’ün başında atılacak adımların seçime kadar etkisini yitireceği öne sürülüyor. İktidar, bu yaşamadan seçimi, yaklaşık iki ay öne almak istiyor.

Erken seçime gitmek içinse iki yol var. Birincisi, Meclis’te 360 vekilin desteğini almak ancak AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi’nin 335 vekili bulunuyor. Diğer yolsa Meclis’in cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesi. Erken seçim ihtimali de Erdoğan’ın yeniden adaylığıyla ilgili tartışmaları alevlendiriyor. Hukukçular ve siyasetçiler, Erdoğan’ın iki dönem kuralından dolayı, erken seçim olmadığı müddetçe yeniden aday olamayacağını söylüyor.

‘Anayasa’ya aykırı bir karar olacak’

İYİ Partili Andican, bu tartışmalar odağında Sözcü yazarı Ruhat Mengi’nin sorularını yanıtladı.

Andican, muhalefetin nisan-mayıstaki bir seçime destek olmaması gerektiğini çünkü vaktinden bir-iki ay önce yapılacak seçimin bir anlamı olmadığını belirtti. Andican, muhalefetin erken seçime destek vermesinin anayasayı arkadan dolaşmak olduğunu söyledi.

Andican, şunları dedi:

* Muhalefet destek olmadığı takdirde cumhurbaşkanı normal zamanda yapılacak seçimde ancak YSK’nın kararıyla aday olabilecektir ve YSK’nın bu kararı da Anayasa ve yasaya aykırı bir karar olacaktır.

* YSK Anayasa’yı devre dışı bırakarak bu kararı verirse bu cumhurbaşkanı açısından ciddi bir meşruiyet tartışmasının ortaya çıkmasına yol açar.

* Muhalefet neden nisan-mayısta yapılacak bir seçime destek olmamalı? Benim görüşüme göre tarihinden bir-iki ay önce yapılacak bir seçimin anlamı yok. Şahsi fikrimi söylüyorum; altılı masa bu olaya destek verir ve nisan-mayısta bir erken seçime onay verirse bu gerçekten Anayasa’yı arkadan dolaşmaktır.

* Biz bu cumhurbaşkanını neyle suçluyoruz? Anayasa’yı ve yasaları dikkate almamakla, uymadığı için. Aynı şeyi kendimiz yapabilir miyiz?

* Altılı masa ve muhalefet Anayasa’nın sahibi olmalı, Anayasa’yı desteklemeli, arkasında durmalı. Bir taraftan “Anayasa uymuyorlar” diye iktidarı eleştirir ve kızarken bundan sonraki bir erken seçime onay verirsek bu Anayasa’yı dikkate almamak anlamına gelir. (MHP lideri) Devlet Bahçeli “Seçim zamanında olacak” diyor. Bu durumda aday olabilmesi ancak YSK’nın onayıyla mümkün.