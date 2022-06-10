Akşam Postası / 10 Haziran 2022

Türkiye’nin iflas riski primi ‘şahlandı’: 14 yılın zirvesinde

Türkiye’nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primleri, 800 puanı aşarak 2008’deki küresel finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Kira düzenlemesi piyasayı daha da karıştırdı: ‘Çifte kontrat’ uyarısı

Yüzde 25 zam sınırlaması sonrası kiralar artarken, emlak müşavirleri ev sahibiyle kiracı arasında da ‘çift kontrat’ kullanımının artacağını söyledi.

Gülistan Doku’nun ablasına mezuniyette güvenlik şiddeti: O gün mavi giyecektik

888 gündür haber alınamayan Munzur Üniversitesi çocuk gelişimi bölümü öğrencisi Gülistan Doku’nun arkadaşları dün diplomasını aldı. Törene katılan ve kardeşinin akıbetini sormak isteyen abla Aygül Doku, sahneye çıkmak isteyince güvenlik görevlileri tarafından yaka paça aşağı indirildi.

Din görevlilerinden etek giyen avukata sözlü saldırı: ‘Masanın arkasından anlatın’

Şanlıurfa’da müftülüğün görevlendirmesiyle eğitim veren kadın avukat, eğitime katılan bir din görevlisi tarafından giydiği kıyafet nedeniyle sözlü saldırıya uğradığını anlattı.

‘Altılı masa’nın cumhurbaşkanı yetkilerini dört kritere göre kullanacak

‘Altılı masa’nın cumhurbaşkanı adayının seçilmesi halinde yetkilerini nasıl kullanacağına dair dört kriter belirlendi.

AKP’li Tayyar’dan hükümete bir eleştiri daha: Şimdi de ‘ekonomi’ kararlarına taktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün gece açıkladığı Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar’ı da memnun etmedi.

Buğdayda fiyatlar tuzlu gelince TMO’ya ihalesiz ithalat izni çıktı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), yabancı devletlerin kendi mevzuatına göre devlet kurumu ya da yabancı devletin ortaklığı bulunan kuruluşlardan protokolle doğrudan ürün ithal edebilecek.

Babacan’a ‘AKP’li yıllar’ protestosu: Göz yumdunuz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aydın’da bir yurttaşın, “Bütün her şeyimizi sattınız ve siz de bunlara göz yumdunuz. Size hakkımı helal etmiyorum” tepkisiyle karşılaştı.

Metro saldırganı serbest bırakıldı

İstanbul’da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadına bıçak çekip tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz serbest bırakıldı.

Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu.

CHP’li Özel: Bahçeli ya trollendi ya da bütün Türkiye’yi trolledi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e gönderdiği kanun teklifiyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye gönderme yaptı.