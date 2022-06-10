Metro saldırganı serbest bırakıldı

İstanbul’da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadına bıçak çekip tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz serbest bırakıldı.

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Emrah Yılmaz, 24 Kasım 2021’de Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı’ya bıçak çekip hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Anadolu başsavcılığı, Yılmaz hakkında toplam 18 yıl üç aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.

Anadolu 27’nci Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan Emrah Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, sanık Yılmaz’ın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair Adli Tıp Kurumu’ndan rapor geldiği kaydedildi.

Savunmasında, bıçakla tehdit ettiği kadını ‘uyardığını ancak olay anında insanlarının araya girdiğini’ söyleyen sanık Emrah Yılmaz, kadının kendisine ‘tekme attığını’ iddia etti.

Sanık avukatı Ezgi Sena Yassıbaş da tüm delillerin toplandığını belirterek müvekkilinin tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Sanığın savunmalarının asılsız olduğunu öne süren müştekiler avukatı Birsen Baş Topaloğlu, “Sanık suç işlemeye açık bir yapıya sahiptir. Kendisini hala suçlu görmemektedir” dedi.

Duruşmada görüşü sorulan savcı, 25 Kasım 2021’den beri tutuklu bulunan sanığın, ‘tutuklu kaldığı süre nedeniyle’ tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mevcut delil durumu ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.