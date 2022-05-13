Metro saldırganının tutukluluğu devam

İstanbul’da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadına bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Fotoğraf: DHA

Emrah Yılmaz, 24 Kasım 2021’de Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı’ya bıçak çekip hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Anadolu başsavcılığı, Yılmaz hakkında toplam 18 yıl üç aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.

Yılmaz, Anadolu 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanığın cezai ehliyetine ilişkin muayene işlemlerinin tamamlandığını belirten hakim, Adli Tıp Kurumu raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını ve sanığın önceden ‘hükümlüyken kaçma’ suçundan ceza aldığını tutanağa geçirdi.

Duruşmada söz verilen Yılmaz, önceki savunmalarını tekrarladı. Soruşturma aşamasında metrodaki görüntülerin zamanında incelenmediğini, sadece aleyhine olan delillerin toplandığını iddia etti.

Sanık avukatı Ezgi Sena Yassıbaş, müvekkilinin cezai ehliyetinin olmadığını savunarak ev hapsi şartıyla tahliyesini istedi. Müştekilerin avukatları ise dosyada yeterli delillerin toplanmadığını söyleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Savcı, Adli Tıp Kurumu’ndan sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun gelmemesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara karar açıklayan mahkeme, Emrah Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.