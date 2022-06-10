Din görevlilerinden etek giyen avukata sözlü saldırı: ‘Masanın arkasından anlatın’

Şanlıurfa’da müftülüğün görevlendirmesiyle eğitim veren kadın avukat, eğitime katılan bir din görevlisi tarafından giydiği kıyafet nedeniyle sözlü saldırıya uğradığını anlattı.

Fotoğraf: Twitter

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Müftülüğü ilde ‘çocuk yaşta ve zorla evliliklerle mücadele’ kapsamında Milli Eğitim Konferans Salonu’nda bir eğitim semineri düzenledi.

Eğitime, Şanlıurfa Barosu’na kayıtlı avukat Cemile Didem Karaboğa katıldı. Kadın avukat Twitter paylaşımında sözlü saldırıya uğradığını duyurarak, “Bugün baro adına gittiğim bir eğitimde, katılımcılardan birisi eteğimin boyu nedeniyle ‘Masanın arkasından anlatın, biz din görevlisiyiz’ dedi. Söyleyeceklerim bu kadar…” dedi.

Baro da tepki gösterdi

Şanlıurfa Barosu da konuya ilgili açıklamasında şunları dedi:

“Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerle Mücadele eğitimleri kapsamında talep üzerine baromuzun görevlendirdiği Av. Cemile Didem Karaboğa, İl Müftülüğü personellerine eğitim esnasında katılımcılardan biri tarafından etek boyuna ve anlattıklarından dolayı sözlü saldırıya uğramıştır. Bunun üzerine meslektaşımız sunumunu tamamlayamamış ve bitirmek zorunda kalmıştır. İnsanların yaşam tarzına ve kıyafetine açıkça müdahale taşıyan bu saldırıyı kınıyor, bu zihniyete karşı meslektaşımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz.”

DİYANET-SEN: Nazik ve kibarca daha uygun olacağı ifade edildi

DİYANET-SEN’in açıklamasında ise din görevlisinin tutumumun ‘yaşam tarzına müdahale gibi yansıtıldığı’ savunularak, avukatın ‘kibarca uyarıldığı’ yazıldı:

“Av. Cemile Didem Karaboğa, sunumunu yaparken din görevlilerimiz tarafından nazik ve kibarca avukat bayana sunumunu kürsüden yapmasının daha uygun olacağı ifade edilmiştir. Din gönüllüsü hocalarımız, birilerinin başörtüsüne ‘çağ dışı, yobaz, vb’ ifadeler kullananlar, hakaret edenler gibi kesinlikle avukat hanıma, giydiği kıyafete hakarette bulunmamıştır.”