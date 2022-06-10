Sağlık çalışanlarının özlük haklarına düzenleme komisyondan geçti; TTB tepkili

Sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzenleme öngören, 14 maddelik kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklifin sağlıkçıların tüm itirazlarına rağmen değiştirilmediğini kaydeden Türk Tabipleri Birliği’yse (TTB) tepki gösterdi.

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Komisyonda, AKP, MHP ve CHP milletvekillerinin ‘evet’ oyu kullandığı teklif özetle şöyle:

Sağlık Bakanlığı personeli merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alacak.

Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine bakanlığın toplam gelirleri ve nakit imkanları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek.

Doktor öğretim üyesi ve başasistanlar, tıpta uzmanlık eğitimi verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda fiilen en az bir yıl çalışacak.

1 Ocak 2029’a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek.

Uzman hekimlikten emekli olanlara 26 bin gösterge rakamının, uzman olmayan emekli hekimlere ise 20 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak.

TTB: Hekimler bu kötülüğü unutmayacak!

TTB’nin Twitter hesabı üzerinden teklif, şu sözlerle eleştirildi: “Özlük haklarımız ile ilgili düzenleme yapacağınızı söyleyerek hekimleri aylardır oyalıyorsunuz. Bizleri çalışamaz, sağlık sistemini işlemez noktaya getiren sağlık politikalarının uygulayıcıları tarafından TBBM’ye sunulan yasa teklifinin yetersizliklerine dair tüm itirazlarımıza rağmen komisyondan değiştirilmeden geçirildi. Hekimler bu kötülüğü unutmayacak! Süreci takip etmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz.”