CHP’li Özel: Bahçeli ya trollendi ya da bütün Türkiye’yi trolledi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e gönderdiği kanun teklifiyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye gönderme yaptı.

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Teklife göre, ‘sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan’ kişiler, bir yıldan üç yıla kadar hapislea cezalandırılacak.

‘Teklif üzerinde detaylı çalışın, vakit var’

Özel, kanun teklifinin Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında şunları söyledi: ”Bir düşünün ki bu yaptığınız kanun bir sene sonra bizim atayacağımız bir iletişim başkanının basın kartı dağıttığı noktasına gelecek. O asliye ceza mahkemesine sizin oraya atanacağını düşündüğünüzün dışında birisi atanır ve bu sefer kapı size duvar olur. Bu yönden bakarsak mahsurlu bir iş yapıyorsunuz. Madem yasanın yürürlük tarihi 2023’ün başı ve önümüzde koca bir yaz var ve madem siz ‘Buna ihtiyaç var’ diyorsunuz ki bence de bu alanda bir düzenlemeye ihtiyaç var. Meslek örgütleri telaşla geziyorlar. Vakit var, çağırın meslek örgütlerini, teklif üzerinde detaylı çalışın.”

‘MHP’nin bakanı yok ama, basınının akanı çok’

Özel, ilan dağılımında iktidara yakın gazetelerin öne çıktığını da hatırlatarak MHP’ye yakın gazetelerin de bundan nasibini aldığını söyledi: ”Elimde Türkiye’de kamu bankalarından gazetelere verilen ilanların dağılımı var, kamu bankalarından. En çok ilan alan gazete Türkgün gazetesi, ikinci Sabah, üçüncü Akşam, dördüncü Analiz, beşinci Takvim. Sıfır ilan alanlar: Sözcü, Cumhuriyet, Karar, Yeniçağ, Korkusuz, Millî Gazete, BirGün, Evrensel, Yeni Asya, Yeni Mesaj. Şimdi, böyle yapılar kurunca böyle taksimatlar çıkıyor. Tiraja göre Türkgün gazetesi sıralamada 21’inci ama ilanda birinci. Yani MHP’nin bakanı yok ama, basınının akanı çok, bayağı akmış. Televizyonlara baktığınızda Bengü Türk birinci. Televizyonlarda ilan alamayanlar: Fox TV, Halk TV, Tele1, KRT, TV5. Bengü Türkten sonra A Haber, A2, CNN Türk, A Spor, A Para diye gidiyor; meselenin kendisi bu.”

‘Bahçeli yalan bilgi yaydı’

Cumhur ittifakı ortakları Bahçeli ve Erdoğan’ın yalan bilgiler yaydığını söyleyen Özel sözlerini şöyle sürdürdü: ”Eğri oturup doğru konuşalım, bu ülkenin en güçlü trol ordularının kimin tarafından yönetildiğini bilmiyor muyuz? Türkiye’nin en eski, en köklü siyasi partisi miting yapacak, mitingde Gezi ailelerinin çocukları çıkacak ‘Her yer Taksim, her yer direniş’ sloganı atacak, sonra bir gazeteci bir montajla onu ‘Her yer Kandil, her yer direniş’e çevirecek, bu yalan bilgiyi AKP kurumsal olarak sahiplenmeyecek ama dört gün sonra Sayın Devlet Bahçeli prompterdan bunu okuyacak. Şimdi, bu yalan bilgiyi alenen yayma suçu değil mi? Ben, genel başkanıma karşı ceza uygulayacak bir kanun maddesi kaleme almam. Ya onu yapmamak lazım ya bunu yapmamak lazım ya da samimiyeti ortaya koymak lazım. Ya biri Bahçeli’yi trolledi ya da Bahçeli bütün Türkiye’yi trolledi. En son cumhurbaşkanı ne diyor? ‘Cami yaktılar’. Ya, bir tane yanan cami biliyor musunuz siz? ‘Camide içki içtiler’. Caminin imamı, müezzini çıktı açıkladı. ‘Bana bu son altı ay lazım, bana bu seçim sürecinde lazım’ diyorsanız bu açıdan, kendiniz açısından bu niyeti böyle söyleyin. Vallahi bakın, biz bununla da baş ederiz. Bir yolunu buluruz. Ama samimiyseniz, söylediklerinizde samimiyseniz o başka bir şey.”