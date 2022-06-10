Umduğunu bulamayan Hazine, ‘Arkası yarın’ dedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hareketli geçen akşamın ardından bu sabahki paylaşımla altı maddede enflasyonla kurumlar arası ortak mücadele vurgusu yaptı.

Bakanlık, dün Twitter hesabı üzerinden ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ yeni ‘önlem’i vatandaşlara sunulmak üzere gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin (GES) talep toplaması olarak duyurmuştu.

Ekonomistlerin topa tuttuğu önlemler, piyasa tarafında da beklenen etkiyi yaratmadı.

Bunun üzerine bakanlıktan bir açıklama daha geldi.

Dünyadaki enflasyonist ortamın suçlandığı açıklamada, önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edileceği ve mali disiplinden taviz verilmeyeceği belirtilerek “Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan büyüme, istihdam ve özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalar devam edecektir. Kamu harcamalarında etkinliği artırarak tasarruf sağlanacaktır” dendi.

Zorunlu kamu giderleri dışındaki tüm alanlarda kontrol süreçlerinin etkinleştirileceği vurgulanan açıklamada, şunlar söylendi: “Böylece kamu harcamalarında etkinlik artırılarak tasarruf sağlanacaktır. Makro ihtiyati tedbirler güncel ekonomik koşullar gözetilerek etkin ve dinamik bir şekilde atılmaya devam edilecektir. Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden Türk Lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecektir. Beklentilerin yönetimi kapsamında ekonomide atılan adımlar ekonominin tüm paydaşlarıyla şeffaf ve eş zamanlı bir şekilde paylaşılacaktır.”