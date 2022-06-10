Ekonomi tedbirleri ‘fos çıkınca’ banka hisseleri coştu

Ekonomi yönetiminin TL varlıkları özendirmeye yönelik açıkladığı bir dizi adımın ardından Türkiye hisse senetleri piyasası alıcılı seyrederken, bankalar endeksin geneline göre daha güçlü performans sergiliyor.

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Ekonomi yönetimi dün gece başlayan TL varlıkları özendirmeyi ve yabancı para varlıklara TL cinsi daha çok karşılık ayırarak caydırmayı amaçlayan adımlar attı.

Analistler, bankacılık sektöründe işleri karıştırabilecek ‘enflasyona endeksli veya süper bono’ ihracına ilişkin açıklamama gelmemesinin yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemelerinin etkilerinin nispeten sınırlı kalacağı algısının da bankacılık hisselerindeki yükselişte etkili olduğunu belirtti.

BIST-100 endeksi saat 13:35’te yüzde 0,22 artıda seyrediyor. Bankacılık endeksiyse yüzde 4 civarı yükseldikten sonra aynı saat itibariyle yüzde 3 artıda. Bankacılık endeksindeki yükselişe İş Bankası yüzde 5 civarı primle öncülük ediyor.

Süper bono baskısı kalktı

A1 Menkul Değerler Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baki Atılal, kararların bankacılık hisselerine etkisiyle ilgili şöyle konuştu: “Yatırımcıların beklediği ya enflasyona endeksli ya da süper bonoydu. Bunlar bankacılık sektöründen mevduatın yön değiştirmesi ve kredi mevduat makasının daralmasına neden olacağından baskı oluşturacaktı. Ama bu yönde bir açıklama gelmedi.”

Atılal şöyle devam etti: “BDDK’nın tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını kısaltıp, kredi kartları için asgari ödeme tutarının artırılması ve TL cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilerdeki zorunlu karşılık artışının etkisinin süper bonoya nazaran sınırlı olması bekleniyor. Bununla birlikte İş Bankası’nın bedelsiz sermaye artırımın onaylanmasının etkisiyle birlikte yaklaşık iki haftadır süper bono baskısı altında olan bankacılık sektörüne yönelen tepki alımı olarak değerlendiriyoruz.”

‘Fren yaptıracak tedbir değil’

Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Tuncay Turşucu da, ekonomi yönetiminin dünkü açıklamalarında genel kredi hacimlerini ciddi oranda etkileyebilecek bir unsur olmadığına işaret ederek, bu durumun bankacılık hisselerine pozitif yansıdığını belirtti.

Turşucu, şöyle konuştu: “Dünkü açıklamalarda genel kredi hacimlerini ciddi oranda etkileyen bir durum görünmüyor. Konut kredilerindeki açıklama kredi dağıtım oranıyla ilgili. Yani faizle değil, kredi miktarını etkileyebilir. Sonuç olarak bankaların mevcut yüksek faiz marjlarını etkileyen bir durum söz konusu değil. Ayrıca kredi büyüme hızında ani fren yaratacak tedbirler olduğu söylenemez.”

Turşucu şöyle devam etti: “Bence bu bankaları pozitif etkileyen bir durum oldu. Bir diğer durumsa, enflasyona endeksli yeni ürün gibi bankalardaki mevduatları tehlikeye sokacak bir açıklama gelmemiş olması bankalar üzerinde rahatlama sağlamış olabilir.”

Turşucu bedelsiz sermaye artışı başvurusu onaylanan İş Bankası hisselerindeki olumlu havanın da bankacılık endeksindeki harekette etkisi olduğunu söyledi.