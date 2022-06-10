Yüzde 7’lik ‘büyüme’ işsizliği düşüremedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisana ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. İşsizlik oranı yüzde 11,3, geniş tanımlı işsizlikse yüzde 21,7 seviyesinde kaydedildi.

TÜİK’e göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüyerek son üç yılın en iyi performansını ortaya koymuştu. Ancak ekonomi büyürken, bunun diğer göstergelere sirayet etmediği görülüyor.

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TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı nisanda bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,7’ken kadınlarda yüzde 14,5 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 20 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 18,1, kadınlarda yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.

Mart işsizlik verisi de yüzde 11,5’ten yüzde 11,2’ye revize edildi.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 21,7

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı nisanda bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 21,7 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,8’ken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 olarak tahmin edildi.

İşgücü nisanda bir önceki aya göre 473 bin kişi artarak 34 milyon 225 bin kişi, işgücüne katılma oranıysa 0,7 puanlık artışla yüzde 53,1 olarak kaydedildi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6, kadınlarda yüzde 34,9 oldu.