Türkiye’nin iflas riski primi ‘şahlandı’: 14 yılın zirvesinde

Türkiye’nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primleri, 800 puanı aşarak 2008’deki küresel finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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CDS, yani kredi risk primi, ülkelerin ekonomik ve politik risk gelişmesine göre her gün değişiyor. Kredi dereceleme kuruluşlarının ülkelere verdiği notlarından daha dinamik bir gösterge haline gelen bu değer, ‘risk barometresi’ gibi piyasalar tarafından izleniyor.

Bir ülkenin ya da şirketin CDS primi ne kadar yüksekse borçlanma maliyeti de o kadar yükseliyor.

Türkiye’nin CDS priminin yükselmesi halinde, piyasaların gerilimi de artıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün açıkladığı önlemler, piyasayı memnun etmeyince CDS’nin yükselişi de hızlandı. CDS bugün 800 baz puan seviyesini aşarak 2008’den bu yana kaydettiği zirveyi yeniledi.

Ekim 2008’de Türkiye’nin risk primi 904 baz puanı görmüştü.