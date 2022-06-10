Ekonomist Timothy Ash, Türkiye’yi Lübnan’a benzetti: Sonu kesinlikle kriz

Britanyalı ekonomist Timothy Ash, Türkiye’nin iflas noktasındaki Lübnan’a benzemeye başladığını söyledi.

Lübnan 2019’dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor. Ülkenin merkez bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açmıştı.

Ekonomik krizden önce yaklaşık 440 dolar civarında olan asgari ücret, Lübnan lirasındaki değer kaybı nedeniyle 30 doların altına kadar düştü. Birleşmiş Milletlerin (BM) 1 Temmuz 2021’de yayımladığı değerlendirme raporunda, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulanmıştı.

Nisanda iflas noktasına gelen Lübnan hükümeti, IMF anlaşmasıyla hayata tutunabilmişti.

Enflasyonun rekor kırdığı, dövizin durdurulamadığı Türkiye’de dün Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı önlemleri değerlendiren Ash, ”Türkiye’nin finansal görüntüsü her geçen gün Lübnan’a benziyor. Bu kesinlikle Lübnan’da olduğu gibi dehşet verici bir krizle sonlanacak. Tek soru bunun ne zaman olacağı” dedi.