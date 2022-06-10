Boğaziçi’nde ‘kayyım’ mevzuata takla attırdı: Hazırlık dersleri için para istiyor

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım’ rektörü Naci İnci, İngilizce seviyesi yeterli olmayan öğrencilerin kazandıkları bölüme başlamadan önce İngilizce derslerin verildiği hazırlık okulu için öğrencilerden 1600 TL istiyor.

Fotoğraf: Facebook

Rektörlükten öğrencilere gönderilen e-postada yaz okulunda ders alan yabancı öğrencilerin sayısının azalması nedeniyle ‘mevzuat gereği’ ödeme zorunluluğu getirildiği belirtildi. Ancak mevzuatta böyle bir düzenleme olmadığı gibi, Yükseköğretim Kurulu’nun bu yıl için belirlediği yaz okulu öğrenim ücretleri listesinde de Yabancı Diller Fakültesi için ücret bildirilmemiş.

İnci, rektörlüğün öğrencilere gönderdiği e-postadan sonra tepki gösterilince Twitter hesabından şunları söyledi:

“Hazırlık okulu P1 öğrencilerimizin yaz dönemi eğitimleri için ücret talep edilmesi mevzuat gereğidir. Öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler, yaz okulundan elde edilen gelirle yapılmak zorundadır. Yönetmelikte bu konu ‘Öğretim elemanlarına ek ders ve sınav ücreti olarak ödenebilecek miktarın toplamı, kaydolunan ödeneğin yüzde 70’ini geçemeyeceğinden öğretim elemanlarına, kurum bütçesi, döner sermaye, bilimsel araştırma projesi ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti ödenemez; herhangi bir ödeme yapılamaz’ şeklinde yer almaktadır. Üniversitemizde başka amaçlarla kullanılan bütçelerden, yaz dönemi eğitimine kaynak aktarmak mümkün olmamaktadır. Bu amaçla spekülasyon yapmak iyi niyetli bir yaklaşım değildir.”

İnci’nin sözünü ettiği yönetmelik 23 Mart 2016’da Resmi Gazete’de yayınlanmış. Yönetmelikte hazırlık okulunun ücretli olduğuna dair bir bilgi yok. Okula bilgi edinme başvurusunda bulunulduğunda da bu uygulamanın YÖK Kanunu’nun ek 26’ncı maddesine dayandırıldığı bilgisi veriliyor. Bahsi geçen madde şöyle diyor: “Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin açmış oldukları yaz okullarına katılacak öğrencilerden, toplam 280 ders saatine karşılık olmak ve 46’ncı madde uyarınca belirlenen yıllık öğrenci katkı payının iki katını aşmamak üzere Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenecek miktarda yaz okulu öğretim ücreti alınır.”

Saatlik ücretler 1,40 ila 4,70 TL

Rektörlük hazırlık okulu dersleri için 1600 TL istiyor, ancak YÖK’ün 11 Mayıs tarihli ‘Yaz Okulu Öğretim Ücretleri’ listesinde fakültelerin yaz okullarının saatlik ücreti 1,40 TL ila 4,70 TL. Yabancı Diller Fakültesi için bir ücret de belirtilmemiş.

Söz konusu miktarı ödemeyen öğrenciler dersleri alamayacağı için rektörlüğün uygulamasının Anayasa’da güvence altına alınan eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevinin ihlali olarak da yorumlanıyor.