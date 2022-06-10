Doktora şiddette tek celsede üç yıl hapis cezası

MESUDE ERŞAN

Bıçakla girdiği hastanede muayene sırasında Dr. Şeyma B.’ye saldıran hasta üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın görüldüğü 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tek celsede, hiçbir ceza indirimine gitmeden davayı sonuçlandırdı. Dr. Şeyma B., “Ceza almasına ve kararın emsal olmasına çok sevindim” dedi.

Fotoğraf: AA

İstanbul Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi Adli Tıp Birimi’nde 27 Mart’da meydana gelen olayda, polis eşliğinde adli kontrol için gelen yabancı uyruklu hasta K.A. belinde sakladığı bıçağı Dr. Şeyma B.’ye sallamıştı. Doktor atik davranıp geriye kaçınca saldırıdan yara almadan kurtulmayı başarmıştı.

Doktorun seslendiği polisin içeriye girmesiyle K.A. kargaşadan yararlanarak elindeki bıçakla kendi karın ve boğazını kesmişti.

Duruşmada sanık, Dr. Şeyma B.’den kendisini affetmesini istedi ve ‘suçsuz olduğunu, ona zarar vermediğini’ öne sürdü.

Hakim, sanığın silahla tehdit suçu işlediğini sabit gördü ve üç yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.

‘Üstü aranmadan muayene odasına alınmıştı‘

Diken’in ulaştığı Dr. Şeyma B. davanın hızlı sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Adli birimde yaklaşık 1.5 yıldır zorunlu hizmet görevinde olan Dr. B. o gün yaşadıklarını anlattı: “Burası adli bir birim olduğu için, olası bir olayda kafamda hep bir kaçış planı vardı aslında. Gözaltındaki kişi üst araması yapılmadan muayene odasına alınmıştı. Soyunmasını beklerken bıçağı fark etmiş ve sedyeye bırakmasını istemiştim. O esnada kapıda bekleyen polise seslendim. Bir anda bıçağı sallayınca düşünmeden, otomatik olarak kendimi geriye attım. Polis içeriye gidince muhtemelen kendini sıkışmış hissedip, karnını ve boğazını kesti. Ortalık bir anda kan gölüne döndü. Çok kötü oldum.”

‘Artık hep tedirginim‘

Olayın etkisini hissetmeye devam eden doktor, şöyle devam etti: “Hastayla birebir kaldığımda ya da ani bir hareket yaptığında artık tedirgin oluyorum. Hastanelere ellerini, kollarını sallayarak giriyorlar. Bütün hastanelerde risk devam ediyor. Adliye girişlerindeki önlemlerin yüzde biri hastanelerde olsa böyle olaylar başımıza gelmezdi.”

Dr. B., sadece uğradığı saldırı değil, hastanın kendini yaralamasından da çok etkilendiğini anlattı. Olaydan sonra psikiyatriden 10 gün ‘iş görmez’ raporu aldığını belirten Dr. B., “Hala çalışırken hastanın üzerinden bir şey çıkabilir endişesi hissediyorum” dedi.

Sağlıkta şiddetin genellikle cezasız kaldığını ancak bu davanın hakiminin çok ilgili olduğunu belirten Dr. B. “Tek celsede bitti. Belki bana bir şey olmadı. Ama psikolojik olarak çok etkilendim. Basite alınacak şey değildi yaşadığım. Cezasız kalmamasına çok memnunum” diye konuştu.

Dr. Şeyma B. süreci yakından takip eden hastane başhekimi Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez, İstanbul Tabip Odası ve Hekim-Sen’e de teşekkür etti.