CHP’de Kılıçdaroğlu kulisleri: Parti rozetini çıkaracak, yetkilerini paylaşacak

AKP ve MHP liderlerinin ‘cumhurbaşkanı adayını açıkla’ baskısına karşın, ‘altılı masa’da yer alan muhalefet partilerinin seçim sürecini bekleme tutumunda şimdilik değişiklik yok.

Ancak muhalefetin adayının genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmasına ‘yüksek ihtimal’ gözüyle bakılan CHP’de, hesaplar da büyük ölçüde buna göre yapılıyor.

Fotoğraf: CHP

CHP kulislerinde seslendirilen görüşe göre altılı masadan aday olarak çıkması halinde Kılıçdaroğlu, genel başkanlık rozetini çıkarıp yerine bir vekil atayacak, seçimi kazanması halinde de parti görevinden istifa edecek ve partide kurultay süreci başlayacak.

Kılıçdaroğlu’nun bu konuda son derece hassas olduğuna dikkat çeken bazı parti yöneticileri, 2018 seçimlerinde partinin adayı Muharrem İnce’nin de parti rozetini çıkardığını anımsatıyorlar.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre cumhurbaşkanı seçilmesi halinde geçiş süreci boyunca birçok yetkisini parlamenter sistem ilkelerine göre paylaşacak.

Yetki kullanımına dört kriter

Güçlendirilmiş parlamenter sistem taahhüdüyle seçime gidecek olan altılı masada yer alan partilerin temsilcilerinden oluşan komisyon, geçiş süreci planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak masada yer alan partilerde ortak görüş, fiili parlamenter sistem uygulanması ve bu çerçevede mevcut sisteme göre seçilecek cumhurbaşkanın yetkilerinin de buna göre dizayn edilmesi yönünde.

CHP kulislerinde cumhurbaşkanının yetkilerine ilişkin dört temel kriter dile getiriliyor.

Bunlar:

kullanabileceği yetkiler,

anayasa ve yasalarda olmasına karşın kullanmayacağı yetkiler,

hükümet ile müştereken kullanacağı yetkiler

ve cumhurbaşkanının yerine kullanılacak yetkiler olarak ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanının kullanmayacağı yetkilerle ilgili “Mesela, partisinin il başkanını atamayacak veya kayyum atamayacak” değerlendirmesi yapılırken, ‘yerine kullanılacak yetkiler’ kapsamında da rektör ataması gösteriliyor.

Seçilecek cumhurbaşkanının rektör atama yetkisi bulunmasına karşın, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerin seçimi doğrultusunda atama yapabileceğine dikkat çekiliyor.

Müştereken kullanacağı yetkilere de hükümette görev alacak cumhurbaşkanı yardımcısı ve kabine üyelerinin atanması veya eşgüdümü gibi parlamenter sistemde kullanılan yetkiler örnek gösteriliyor.