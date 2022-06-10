AKP’li Tayyar’dan hükümete bir eleştiri daha: Şimdi de ‘ekonomi’ kararlarına taktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün gece açıkladığı Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar’ı da memnun etmedi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan dün akşam saatlerindeki açıklaması şöyleydi: “Vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir” dendi.

Ancak senedin ne vadesi ne de getirisi belli. Bakanlığın açıklaması sonrası birçok yurttaş ve ekonomist çalışmayı anlaşılır olmamakla eleştirdi.

‘Üzgünüm!’

Eleştirenler biri de AKP’li Tayyar oldu. Tayyar kişisel sosyal medya hesabından şunları dedi: ”Dün gece ekonomide çok kritik kararlar açıklandı. Herkes Google yardımıyla yazılı açıklamaları tercüme etmeye çalışıyor. Şu ana kadar karar mekanizmasındaki tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi. Üzgünüm!”

Dün gece ekonomide çok kritik kararlar açıklandı.



Herkes Google yardımıyla yazılı açıklamaları tercüme etmeye çalışıyor.



Şu ana kadar karar mekanizmasındaki tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi.



Üzgünüm! — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) June 10, 2022

Kira düzenlemesini de eleştirmişti

Tayyar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın önceki gün açıkladığı kiralarda yüzde 25’lik zam sınırı düzenlemesini de eleştirerek, “Kayıt dışılık artar, daha kötüsü yeni sosyal ihtilaflar doğar. Karar gözden geçirilmeli” demişti.