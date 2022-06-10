Babacan’a ‘AKP’li yıllar’ protestosu: Göz yumdunuz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aydın’da bir yurttaşın, “Bütün her şeyimizi sattınız ve siz de bunlara göz yumdunuz. Size hakkımı helal etmiyorum” tepkisiyle karşılaştı.

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Medyascope’tan Aytuğ Özçolak’ın haberine göre Babacan, partisinin Kuşadası ilçe binasının açılışını yapmadan önce esnafı ziyaret etti. Bu sırada bir vatandaş Babacan’a tepki gösterdi.

‘Hakkımı helal etmiyorum’

AKP’nin geçmişte uyguladığı politikalar üzerinden Babacan’ı eleştiren yurttaş, “Size hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Babacan’ın ”Konuşup gidiyorsunuz ama” ifadeleri üzerine de şöyle devam etti: “Ne yapayım? Ben sizi o kadar çok dinledim ki, 20 yıl boyunca sizi dinledim. Hiçbir şey yok maalesef. Yazıktır, Türkiye’nin şu haline, doların geldiği duruma yazık. Bütün her şeyimizi sattınız ve siz de bunlara göz yumdunuz. Ben Ankaralıyım ama sizden utandım.”

Tepki gösteren yurttaş, Babacan’ın yanındaki bir kişi tarafından “Provokasyon yapıyorsunuz” denerek uzaklaştırıldı.