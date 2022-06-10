Erdoğan: Azgın azınlığın sessiz çoğunluğa tahakkümüne izin vermedik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Azgın azınlığın sessiz çoğunluk üzerinde tahakküm kurmasına izin vermedik” dedi.

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Katıldığı bir fotoğraf yarışmasının ödül töreninde konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Yeni Şafak gibi basınımızın yüz akı gazetelerimizin güçlü desteğiyle emperyalistlerin emellerini gerçekleştirmelerine izin vermedik.

* Herkes bu milletin ne olduğunu, neler yapabileceğini dünkü tatbikatta (Efes 2022) gördüğü gibi bundan sonra da görecek.

* (Efes 2022 Tatbikatı) 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarısından fazlasına ‘Katılmayın’ diye de haber göndermiş. Ancak ABD dahil birçok ülke bu talebi geri çevirdi.

* Evlatlarımıza özgürce yaşayacakları bir Türkiye bırakana kadar ilk günkü aşk ve heyecanla çalışmakta kararlıyız.