Akşam Postası / 1 Şubat 2022

AİHM’den Demirtaş ve HDP’li vekiller hakkında ‘dokunulmazlık kararı’
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Selahattin Demirtaş dahil 40 HDP’li vekilin dokunulmazlığının Türkiye’nin anayasasına aykırı olarak kaldırıldığına ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme daha önce de benzer bir karar almıştı.
AYM, Yüksekdağ’ın tutukluluğuna baktı, hak ihlali göremedi
Benzin ve motorine zam
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi.
İstanbul’un enflasyonu yüzde 50’yi aştı
İstanbul’da ocak ayı itibariyle enflasyon son 19 yılın zirvesine çıktı.
Üsküdar belediyesi ‘şaşmadı’: İhale yine Ensar başkanına
AKP’li Üsküdar belediyesi içecek alımı ihalesini yine Ensar Vakfı Üsküdar Şube Başkanı İsmail Şirin’in şirketine verdi. Şirketin belediyeden sadece son yedi yılda aldığı ihalelerin bedeli 80 milyona yaklaştı. Şirket ihalelerin çoğunu tek başına teklif vererek kazandı.
Kılıçdaroğlu’nun belgesi: Cumhurbaşkanlığı oluruyla yurt dışı finansmanı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 26 Ocak’ta sosyal medya hesabından duyurduğu, Bursa Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ihalesine ilişkin belge basın mensuplarıyla paylaşıldı. Belgede projenin uygulamasının dış finansmanla sağlanmasına ilişkin ‘cumhurbaşkanlığı oluru’ ibaresi yer alıyor.
Kılıçdaroğlu, Erdoğan imzalı belgeleri de açıklayacak
10 kişiden yedisi kafasına göre ağrı kesici alıyor
İstanbul genelinde yapılan bir araştırma her 10 kişiden yedisinin bilinçsiz ağrı kesici kullandığını ortaya koydu.
En değerli banka ICBC, ilk 500’de sekiz Türk bankası var
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance 2022’nin ‘En Değerli 500 Banka Markası‘nı seçti.
Elektrik faturasındaki ayar ‘iki lambalık’
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Bülent Pala, elektrikteki ‘150 kilovatsaat sınırı’nın 210’a çekilmesiyle ‘en fazla iki lamba daha fazla yakmaya’ imkan tanındığını söyledi.
Araştırma: AKP seçmeninin dörtte biri elektrik zammını makul buldu
Yemeksepeti işçileri eylemde
Yemeksepeti işçileri kontak kapattı.
Fatma Girik’in ölümünde ‘ihmal’ iddiası: Kardeşi suç duyurusunda bulundu
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik ölümde ihmal olduğu iddiasıyla hastane yetkilileri ve yeğeni Ahu Turanlı hakkında suç duyurusunda bulundu.
AB 3’üncü dozu yaptırmayanı aşısız sayacak
Avrupa Birliği’nde (AB) ‘tam aşılı‘ statüsünde değişikliğe gidildi. Bundan böyle İki doz aşı yaptırmış kişiler dokuz ay içinde üçüncü dozu vurdurmazsa aşısız sayılacak.
Covid-19 hastalarına uyku uyarısı
Erdoğan vazgeçmişti: Bahçeli, Sezen Aksu’yu hedef göstermekte ısrarlı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef tahtasından indirmeyi tercih ettiği şarkıcı Sezen Aksu konusunda ısrarlı: “Herkes aksini söylese de Hz. Adem ile Hz. Havva’ya cahil demek bir sanatçı marifeti olarak değerlendirilemez.”
İsveç’teki festival, filmler öncesinde seyircileri hipnotize ediyor
İskandinavya’nın en büyük film festivali, sinema deneyimine başka bir boyut katmak için öne çıkan filmlerden önce 20 dakikalık hipnoz deneyimi sunuyor.
HBO Max 2022 sonunda Türkiye’de yayına geçecek
WarnerMedia’ya ait ücretli aboneliğe dayanan video-dizi-film sağlayıcısı HBO Max, 2022 yılı sonunda Türkiye’de de yayın hayatına başlayacak.