Akşam Postası / 1 Şubat 2022

AİHM’den Demirtaş ve HDP’li vekiller hakkında ‘dokunulmazlık kararı’

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Selahattin Demirtaş dahil 40 HDP’li vekilin dokunulmazlığının Türkiye’nin anayasasına aykırı olarak kaldırıldığına ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme daha önce de benzer bir karar almıştı.

Benzin ve motorine zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi.

İstanbul’un enflasyonu yüzde 50’yi aştı

İstanbul’da ocak ayı itibariyle enflasyon son 19 yılın zirvesine çıktı.

Üsküdar belediyesi ‘şaşmadı’: İhale yine Ensar başkanına

AKP’li Üsküdar belediyesi içecek alımı ihalesini yine Ensar Vakfı Üsküdar Şube Başkanı İsmail Şirin’in şirketine verdi. Şirketin belediyeden sadece son yedi yılda aldığı ihalelerin bedeli 80 milyona yaklaştı. Şirket ihalelerin çoğunu tek başına teklif vererek kazandı.

Kılıçdaroğlu’nun belgesi: Cumhurbaşkanlığı oluruyla yurt dışı finansmanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 26 Ocak’ta sosyal medya hesabından duyurduğu, Bursa Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ihalesine ilişkin belge basın mensuplarıyla paylaşıldı. Belgede projenin uygulamasının dış finansmanla sağlanmasına ilişkin ‘cumhurbaşkanlığı oluru’ ibaresi yer alıyor.

10 kişiden yedisi kafasına göre ağrı kesici alıyor

İstanbul genelinde yapılan bir araştırma her 10 kişiden yedisinin bilinçsiz ağrı kesici kullandığını ortaya koydu.

En değerli banka ICBC, ilk 500’de sekiz Türk bankası var

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance 2022’nin ‘En Değerli 500 Banka Markası‘nı seçti.

Elektrik faturasındaki ayar ‘iki lambalık’

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Bülent Pala, elektrikteki ‘150 kilovatsaat sınırı’nın 210’a çekilmesiyle ‘en fazla iki lamba daha fazla yakmaya’ imkan tanındığını söyledi.

Yemeksepeti işçileri eylemde

Yemeksepeti işçileri kontak kapattı.

Fatma Girik’in ölümünde ‘ihmal’ iddiası: Kardeşi suç duyurusunda bulundu

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik ölümde ihmal olduğu iddiasıyla hastane yetkilileri ve yeğeni Ahu Turanlı hakkında suç duyurusunda bulundu.

AB 3’üncü dozu yaptırmayanı aşısız sayacak

Avrupa Birliği’nde (AB) ‘tam aşılı‘ statüsünde değişikliğe gidildi. Bundan böyle İki doz aşı yaptırmış kişiler dokuz ay içinde üçüncü dozu vurdurmazsa aşısız sayılacak.

Erdoğan vazgeçmişti: Bahçeli, Sezen Aksu’yu hedef göstermekte ısrarlı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef tahtasından indirmeyi tercih ettiği şarkıcı Sezen Aksu konusunda ısrarlı: “Herkes aksini söylese de Hz. Adem ile Hz. Havva’ya cahil demek bir sanatçı marifeti olarak değerlendirilemez.”

İsveç’teki festival, filmler öncesinde seyircileri hipnotize ediyor

Fotoğraf: Göteborg Film Festivali

İskandinavya’nın en büyük film festivali, sinema deneyimine başka bir boyut katmak için öne çıkan filmlerden önce 20 dakikalık hipnoz deneyimi sunuyor.

HBO Max 2022 sonunda Türkiye’de yayına geçecek

WarnerMedia’ya ait ücretli aboneliğe dayanan video-dizi-film sağlayıcısı HBO Max, 2022 yılı sonunda Türkiye’de de yayın hayatına başlayacak.