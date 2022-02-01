Covid-19 hastalarına uyku uyarısı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk düzenli ve yeterli uykunun Covid-19’da iyileşme sürecini hızlandırdığını söyledi.

AA’ya konuşan Prof. Dr. Öztürk sağlıklı uykunun güçlü bir bağışıklık sisteminin temel taşlarından olduğunu ifade etti.

Kendi araştırmasına da değinen profesör uykunun iyileşme sürecine etkisini şöyle anlattı: “Yaptığım bir araştırmada iki gün uykusuz kalan birinin lenfositler dediğimiz bazı akyuvar hücre gruplarının sayıca azaldığını göstermiştim. Bu hücreler doğal katiller dediğimiz hücreler ve özellikle viral hastalıklarla mücadelede çok önemli. Covid-19 viral bir hastalık. Uykusuz kaldığımız zaman virüslerle mücadele eden bağışıklık sistemimiz uygun şekilde mücadele edemez ve savaşamaz. Bu durum hastalığın ağırlaşmasına neden olabilir. Hasta olmayan bireylerin de hasta olmasına neden olabilir. Ama güçlü bir uyku sağlığı ve üzerine de aşılarımız da tam ise bizi hasta olmaktan koruyabilir.”

Hastaların kendilerini yoracak aktiviteler ile uzun süre telefon ve bilgisayar kullanımından kaçınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, “Özellikle gece saatlerinde kişi dinlenmeli ve uykusundan taviz vermemelidir. İyi bir şekilde uyumayı başarırsa bu hastalıktan toparlanması da o oranda hızlı olacaktır” dedi.