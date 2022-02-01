AB 3’üncü dozu yaptırmayanı aşısız sayacak

Avrupa Birliği’nde (AB) ‘tam aşılı‘ statüsünde değişikliğe gidildi. Bundan böyle İki doz aşı yaptırmış kişiler dokuz ay içinde üçüncü dozu vurdurmazsa aşısız sayılacak.

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Uygulama AB ülkelerinde bugün yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, ikinci doz aşıdan ya da tek dozluk Johnson&Johnson aşısından sonra 270 gün kuralı getirildi.

Hatırlatma yani üçüncü doz aşısını olmayanlar ise AB çapındaki aşı sertifikasını kaybedecek ve aşısız muamelesi görecek.

Yetkililer aşıların geçerlilik süresi konusunda ortak bir kural bulunmasının AB içinde seyahatleri kolaylaştıracağı görüşünde.

Ortak kural ülkelere girişlerde uygulanırken, restoran, sinema ya da sosyal etkinliklerle ilgili şartlar ülkelerin kendi tercihine bırakılmış durumda.

Düzenlemede hatırlatma dozunun geçerlilik süresi ile ilgili bir bilgi ise yok.