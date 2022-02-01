Araştırma: AKP seçmeninin dörtte biri elektrik zammını makul buldu

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre toplumun yüzde 79’u elektriğe yapılan zammın beklediklerinden yüksek olduğunu söylüyor. Ankette AKP ve MHP seçmeninin de ağırlıklı olarak elektrik zammını yüksek bulduğu görülüyor. Ancak AKP seçmeninin yüzde 27,4’ünün zammı yerinde bulması dikkat çekti.

Elektrik zammı halkı çok zorlayacak. pic.twitter.com/yYmRznhGGR — Ozer Sencar (@ozersencar1) February 1, 2022

Elektriğe kademesine göre yüzde 50 ve yüzde 125 oranında zam gelmişti. Yüksek elektrik zamları üretimi vururken birçok işletme kapanmak durumunda kalmıştı.

Evlere gelen zamlara karşı da yapılan itirazlar rekor kırmıştı.

Tepkiler üzerine dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 150 kilovat olan kademeli elektrik tarifesinin 210 kilovata çıkarılacağını söyledi.

MetroPOLL araştırmasında “Yeni yılda elektrik başta olmak üzere pek çok ürüne zam yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz” diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 13,2’si, zammın beklediği oranda olduğunu belirtirken, yüzde 79’uysa beklediklerinden yüksek olduğunu söyledi. Yüzde 6,4’lük kesim ise, “Beklediğimizden azdı” dedi.

Parti tabanlarında bakıldığında, AKP seçmeninin yüzde 65,9’u, MHP’lilerin de 77,3’ü zammı beklediğinden fazla bulduğunu söyledi.

Diğer partilerde zammı beklenenden fazla bulanların oranları şöyle oldu: CHP yüzde 86,1, İYİ Parti 89,9, HDP 82,3, DEVA 90,9.