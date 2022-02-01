10 kişiden yedisi kafasına göre ağrı kesici alıyor

İstanbul genelinde yapılan bir araştırma her 10 kişiden yedisinin bilinçsiz ağrı kesici kullandığını ortaya koydu.

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Araştırma Türk Böbrek Vakfı tarafından İstanbul’un 10 ilçesinde 1067 katılımcıyla yapıldı.

ANKA’nın aktardığına göre eğitim durumu yüksek olanlar dahil, eş dost tavsiyesiyle ağrı kesici kullanımı hayli yaygın.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk’in araştırmayla ilgili değerlendirmeleri şöyle: “Bilinçsiz ağrı kesici kullanımı ile rutin kontrollerin yapılması konusunda çıkan sonuçlar, maalesef olması gereken düzeyde görünmüyor. ‘Doktora danışmadan ağrı kesici kullanıyor musunuz’ sorusuna yüzde 66,6 ile evet yanıtı verilerek, bilinçsiz ağrı kesici kullanımı ortaya konulmuştur. ‘Ne sıklıkla böbreklerinizi kontrol ettiriyorsunuz?’ sorusuna ise yüzde 72,2 ile ‘Hiç ettirmedim’ yanıtı dikkat çekmiştir.“

Dr. Bilal Görçin de diyalize götüren geçici böbrek hasarlarının en önemli sebebinin bilinçsizce kullanılan güçlü ağrı kesiciler olduğuna dikkat çekti: “Gençler arasında görüyorum, en ufak bir ağrıda direkt en kuvvetli ağrı kesici ile başlıyorlar tedaviye. Oysa kuvvetli ağrı kesiciler, böbreği geçici bozan veya hasar veren ilaçların başında geliyor.“