Araştırma: Antidepresanların etkili olduğuna dair güçlü kanıt yok

Britanya’da yapılan bir araştırmada, etkili olduklarına dair güçlü kanıt bulunmadığı gerekçesiyle doktorlara daha az antidepresan yazmaları tavsiye edildi.

Araştırmada, çoğu hastada tedaviden kaynaklı yan etkilerin yararlarına kıyasla orantısız olabildiğine dikkat çekildi.

Drug and Therapeutics Bulletin dergisinden yayınlanın çalışmaya göre, deneme verilerinin analizi, antidepresan verilen gönüllüler ile plasebo verilen grup arasında ‘klinik olarak anlamlı‘ bir fark oluşturmadı.

University College London ve Royal Cornwall hastaneleri işbirliğiyle yapılan çalışma, artan antidepresan kullanımının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çalışmada ayrıca, çoğu klinik deneyde ilaçların altı-12 haftalık sürelerde etkinliğine bakıldığı, ancak gerçekte hastaların çok daha uzun süreyle antidepresan kullandığına dikkat çekildi.

Kısa süreli deneylerin hastanın hayat kalitesi gibi hastayı çok yakından ilgilendiren sonuçları dışlama eğiliminde olduğu, sonuçların yalnızca semptomlar ölçüsünde sınırlı kaldığı belirtildi.

Çalışmanın sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi: “Özellikle antidepresan ve plasebo tedavisi arasında klinik olarak anlamlı bir farkın olmaması nedeniyle, kısa ve uzun vadede antidepresan kullanımının yararları konusunda önemli bir belirsizlik devam etmektedir. Antidepresanlardan şiddetli ve uzun süreli yoksunluk belirtileri olasılığı giderek daha fazla kabul görmektedir. Antidepresanların, kısa süreli etkinlik denemelerine kıyasla daha uzun süreli kullanımda daha büyük görünen önemli yan etkileri olabilir. Bu belirsiz fayda ve zarar dengesinin ışığında, yaygın ve artan şekilde University College London ve Royal Cornwall hastaneleri işbirliğiyle yapılan çalışma yaygın ve artan şekilde antidepresan için reçete yazımının yeniden gözden geçirmeliyiz.”