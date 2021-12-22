Diken

Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: Antidepresanların etkili olduğuna dair güçlü kanıt yok

Britanya’da yapılan bir araştırmada, etkili olduklarına dair güçlü kanıt bulunmadığı gerekçesiyle doktorlara daha az antidepresan yazmaları tavsiye edildi.

Araştırmada, çoğu hastada tedaviden kaynaklı yan etkilerin yararlarına kıyasla orantısız olabildiğine dikkat çekildi.


Drug and Therapeutics Bulletin dergisinden yayınlanın çalışmaya göre, deneme verilerinin analizi, antidepresan verilen gönüllüler ile plasebo verilen grup arasında ‘klinik olarak anlamlı‘ bir fark oluşturmadı.

University College London ve Royal Cornwall hastaneleri işbirliğiyle yapılan çalışma, artan antidepresan kullanımının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çalışmada ayrıca, çoğu klinik deneyde ilaçların altı-12 haftalık sürelerde etkinliğine bakıldığı, ancak gerçekte hastaların çok daha uzun süreyle antidepresan kullandığına dikkat çekildi.

Kısa süreli deneylerin hastanın hayat kalitesi gibi hastayı çok yakından ilgilendiren sonuçları dışlama eğiliminde olduğu, sonuçların yalnızca semptomlar ölçüsünde sınırlı kaldığı belirtildi.

Çalışmanın sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi: “Özellikle antidepresan ve plasebo tedavisi arasında klinik olarak anlamlı bir farkın olmaması nedeniyle, kısa ve uzun vadede antidepresan kullanımının yararları konusunda önemli bir belirsizlik devam etmektedir. Antidepresanlardan şiddetli ve uzun süreli yoksunluk belirtileri olasılığı giderek daha fazla kabul görmektedir. Antidepresanların, kısa süreli etkinlik denemelerine kıyasla daha uzun süreli kullanımda daha büyük görünen önemli yan etkileri olabilir. Bu belirsiz fayda ve zarar dengesinin ışığında, yaygın ve artan şekilde University College London ve Royal Cornwall hastaneleri işbirliğiyle yapılan çalışma yaygın ve artan şekilde antidepresan için reçete yazımının yeniden gözden geçirmeliyiz.”

21 ilaç test edildi: Antidepresanlar ‘işe yarıyor’, bazıları daha çok

SON HABERLER

1995 Barings Banks ve 2022 Türkiye

Görülmemiş ölçekte döviz oynaklığı yaşadığımız haftanın ardından bambaşka bir boyuta geçtik. Bu hızlı geçişte ‘kur korumalı TL mevduat’ ürününün hayatımıza girişi ana etken.

Ekonomist Atabay: Bumerang dolaşıp kamu maliyesinden hepimizi vuracak

Yeni sistemin risklerini değerlendiren ekonomist Güldem Atabay, hükümetin büyük umut bağladığı sistemin ‘geleceğinin olmadığı’ görüşünde. Sistemin çok sayıda açık barındırdığını ve hazine üzerine büyük yük olacağını belirten Atabay’a göre atılan bu adım seçime yönelik.

MB, TL’ye dönüşe destek verecek

Merkez Bankası (MB), döviz hesaplarını veya döviz cinsinden katılım fonlarını Türk Lirası’na çevirenlere destek verileceğini duyurdu.