Yemeksepeti işçileri eylemde

Yemeksepeti işçileri kontak kapattı.

İzmir’in Bornova ilçesinde şirketin deposu bugün kapalıydı. (Fotoğraf: Twitter)

Yemeksepeti İşçi Komitesi, maaş konusunda işverenden yanıt alamadıklarını gerekçe göstererek bugün eylem yapılacağını duyurmuştu.

Türkiye Devrimci Kara, Hava ve Demiryolu İşçileri Sendikası (Nakliyat-İş), sendika üyesi işçilerin İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve diğer bölgelerde eyleme başladığını açıkladı.

Motokurye, vale ve Banabi depolarında iş durdurulduğu belirtilirken; işçiler şirketin İstanbul’daki merkezinin önünde eylem yaptı.

Kuryelerin eylemleri sürüyor #HaklarıVerYemekSepeti diyen kuryeler, @yemeksepeti'nin İstanbul- Levent'teki genel merkezi önünde toplandı



İşçiler, zam ve güvenceli çalışma istiyor



🎥 @semaklsn pic.twitter.com/xUzkYmDAbE — Medyascope (@Medyascopetv) February 1, 2022

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Yemeksepeti, sendika hakkına da tahammül göstermiyor. İşveren yasal boşlukları kullanarak itiraz etmiş, hileli yöntemlerle işkolu değişikliğine gitmiştir. Sendika üyesi işçilere yönelik baskı ve tehditlerle de örgütlülüğü engelliyor. Bir yandan da işçilere, esnaf kurye modeli dayatması yapılmakta. Bu sigortasız, güvencesiz çalışma modelidir. Süslü sloganlarla cazip gösterilse de işçilikten doğan haklar bu modelde yoktur. İşveren bu yöntemle sigorta prim, akaryakıt, araç bakım masraflarını işçiye yüklemektedir. Bu modelde, kıdem tazminatı, izin hakları yoktur, fazla mesai hakları yoktur. Emeğin acımazsızca sömürüsü vardır. Toplu pazarlık hakkı yoktur, sendika hakkı yoktur. İşkolumuzdaki esnek, güvencesiz ve sendikasız çalışma modeli dayatmalarını reddediyoruz.”