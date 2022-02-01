Para eridi, kartlı harcama fırladı

TL’nin yüzde 45’in üzerinde değer kaybettiği ve alım gücünde astronomik kayıpların yaşandığı 2021 yılında kredi kartıyla yapılan alışverişler yüzde 50’ye yakın artış gösterdi.

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Bankalararası Kart Merkezi AŞ’nin (BKM) verilerine göre geçen yıl kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 47 artışla 1 trilyon 406 milyar TL’ye, banka kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 55 artışla 279,8 milyar TL’ye, ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme tutarı ise yüzde 211 artışla 26,5 milyar TL’ye ulaştı.

Kredi kartı sayısı yüzde 11 artışla 83,8 milyon olurken, toplam kart sayısı yüzde 10 artarak yaklaşık 291 milyon adet olarak gerçekleşti.

Bu rakamlarla Türkiye, Avrupa’da bu alanda en yüksek kart sayısına sahip ülke de olmayı başardı.

Geçen yıl en fazla kartlı ödeme artışı salgın nedeniyle 2020’de daralan hava yollarında görüldü. Hava yolları sektöründe kartlı ödemeler yüzde 135 artarak 41,3 milyar TL’ye ulaşırken, onu yüzde 127’yle konaklama, yüzde 120’yle kuyumculuk, yüzde 98’le seyahat acenteleri, yüzde 86 ile kamu/vergi ödemeleri izledi.

Temel ihtiyaçlar öne çıktı

Harcamaların büyüklüğüne bakıldığında ise insanların en temel ihtiyaçlarının öne çıktığı görülüyor.

Kartlı ödeme tutarı büyüklüğüne göre sektörel sıralamada zirve 490,5 milyar TL’yle market-gıdada. Bu sektörü 138,9 milyar TL ile giyim, 133,4 milyar TL ile elektronik eşya, 118,3 milyar TL ile akaryakıt takip etti.

Ayrıca geçen yıl mağaza içi her iki ödemeden biri temassız gerçekleşti. Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi yüzde 116 artarak 3,73 milyara, temassız ödeme tutarı ise yüzde 176 yükselişle 289,6 milyar TL’ye ulaştı.

31 Aralık’ta zirve yaptı

Geçen yıl en fazla kartlı ödeme tutarı 8,8 milyar TL’yle 31 Aralık’ta gerçekleşiti.

İnternetten en fazla kartlı ödeme ise 3,1 milyar TL’yle 26 Kasım’daki ‘Kara Cuma‘da yapıldı.

Yıl içinde en fazla kartlı ödeme tutarı gerçekleşen gün pazartesi, saat aralığı ise 15.00-16.00 aralığı oldu.