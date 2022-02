HBO Max 2022 sonunda Türkiye’de yayına geçecek

WarnerMedia’ya ait ücretli aboneliğe dayanan video-dizi-film sağlayıcısı HBO Max, 2022 yılı sonunda Türkiye’de de yayın hayatına başlayacak.

Fotoğraf: HBO

ABD’nin önde gelen paralı televizyon kanallarından biri olan HBO (Home Box Office), geçen yılın mayıs ayında dijitalde HBO Max olarak hizmet vermeye başlamıştı. HBO Max ekim ayında dört İskandinavya ülkesi ile İspanya ve Andorra’da faaliyete geçmişti.

HBO Max’te Friends: The Reunion, Justice League, The Nevers, Gossip Girl, Mare of Easttown, No Sudden Move, Spartacus gibi yapımlar var.

Şu anda sadece sınırlı bazı ülkelerde çalışan platform 2022 yılı içerisinde yepyeni coğrafyalara açılacağını müjdelemişti.

Bu kapsamda platformun 8 Mart’tan itibaren 15 Avrupa ülkesinde daha hizmete gireceği bildirildi.

Bu ülkelerin Romanya, Sırbistan, Slovakya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Macaristan, Moldova, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Polonya, Portekiz ve Slovenya olduğu bildirildi.

Platformun önümüzdeki aylarda Türkiye, Yunanistan, İzlanda ve üç Baltık ülkesine açılmayı planladığı bilgisi aktarıldı.