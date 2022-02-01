Üsküdar Belediyesi ‘şaşmadı’: İhale yine Ensar başkanına

TUĞBA ÖZER

AKP’li Üsküdar Belediyesi içecek alımı ihalesini yine Ensar Vakfı Üsküdar Şube Başkanı İsmail Şirin’in şirketine verdi. Şirin’in şirketinin Üsküdar Belediyesi’nden sadece son yedi yılda aldığı ihalelerin bedeli 80 milyona yaklaşırken, ihalelerin büyük çoğunluğunu tek başına teklif vererek kazandı.

Kamu İhale Bülteni’nden yer alan bilgiye göre, Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü 27 Kasım 2021’de ‘2022 Yılı Sosyal Tesis İşletmelerine Muhtelif İçecek Alımı’ ihalesine çıktı. İhaleye tek başına giren Şirin Kardeşler Gıda LTD ile 4 Ocak’ta 2,5 milyon TL karşılığında sözleşme imzalandı.

Vakfın şube başkanı ve mütevelli heyeti üyesi

İhaleyi alan Şirin Kardeşler Gıda firması, İsmail Şirin ve İbrahim Şirin’e ait. 6 milyon TL sermayeli şirketin yüzde 50’sine sahip İsmail Şirin aynı zamanda AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve vakfın Üsküdar şube başkanı.

Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen de geçmişte Ensar Vakfı’nda mütevelli heyeti üyeliği görevindeydi.

Türkmen ile Şirin’in yakınlıkları da dikkat çekiyor. Trabzonlu olan iki ismin sıklıkla ziyaret ve etkinliklerde bir araya geldiklerine ilişkin fotoğraflar sosyal medya hesaplarında yer alıyor.

Yedi yılda 80 milyonluk liralık ihale

Şirket, son ihaleyle birlikte Üsküdar Belediyesi’nden 2015 yılından bu yana toplamda 29 ‘gıda malzemesi alım’ ihalesi kazanmış oldu. İhalelerin toplam bedeliyse 80 milyon liraya yakın.

Şirin Kardeşler’in Üsküdar Belediyesi’nden aldığı ihalelerden bazıları şunlar: