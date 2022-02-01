Migros’ta doktor görüşmesi satılmasına hapis cezası

Çevrimiçi alışveriş platformu üzerinden, hekim, diyetisyen, psikolog görüşmesi satışı yapmak isteyen Migros hakkında İstanbul Tabip Odası’nın açtığı davada, ilgili departman yöneticisi ‘aracılık suçuna teşebbüs’ suçundan bir ay 25 gün hapis cezası aldı.

Migros’un internet sitesinde, 20 Kasım 2020 tarihinde satılan ürünler arasına ‘Tıbbi danışmanlık hizmeti’, ‘uzman hekim’, ‘diyetisyen’ ve ‘psikolog’ da eklenmişti. Söz konusu satışla ilgili hazırlanan basın bülteninde de ‘alanında deneyimli uzman hekimlerle görüntülü görüşmek isteyenlerin, Türkiye’nin 81 ilinde bulunan Migros mağazalarının kasalarından ve Migros Sanal Market’ten alacakları PNR kodları ile Anadolu Sağlık Merkezi’ni (her ikisinin da sahibi Anadolu Holding) arayarak randevularını kolaylıkla oluşturabilecekleri’ duyurulmuştu.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 64’üncü maddesinde düzenlenen ‘aracılık yasağı”nı ihlal eden ve hekimlik mesleğin itibarını zedelemeye yönelik’ bu satış işlemi tepkiler üzerine aynı gün sonlandırılmıştı.

İstanbul Tabip Odası da İstanbul Anadolu savcılığı nezdinde şikayete konu edilen satış işlemi nedeniyle, ilgili departman yöneticisi hakkında dava açmıştı.

İstanbul Anadolu 67’inci Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın suç tarihinde yetkili olduğu şirketin alışveriş sitesinde; böyle bir kanuni yetkisi olmamasına rağmen hekimlere iş getirmek için fiyatlandırmada bulunmak suretiyle üzerine atılı 6023 sayılı kanuna muhalefet suçunu işlediği sabit bulundu. Sanık hakkında 6023 sayılı kanunun 64/1’inci maddesi uyarınca mahkumiyet kararı verildi. Suçun teşebbüs aşamasında kalmasından ötürü, indirim uygulandı.

Sanığın sabıkasız oluşu ve verilen cezanın miktarı gözetilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı ve karar bu şekilde kesinleşti.