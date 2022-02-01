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Yaramazlara biraz batar!

Yeni rekor: Günlük vaka sayısı 100 bini aştı!

Son 24 saatte 102 bin 601 vaka, 198 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 452 bin 173 Covid-19 testi yapıldı, 87 bin 562 kişi iyileşti.


Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızla yükseliyor. 19 Aralık 2021’de 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bini geçerken ay sonunda 40 binin üstünü görmüş; 28 Ocak’ta ise 93 bin 586’yla rekor tazelemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Covid-19’un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac’ı güvenle tercih edin.”

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