Benzin ve motorine zam

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef tahtasından çıkarmayı tercih ettiği Sezen Aksu konusunda ısrarlı: Herkes aksini söylese de Hz. Adem ile Hz.Havva’ya cahil demek bir sanatçı marifeti olarak değerlendirilemez.