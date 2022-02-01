Benzin ve motorine zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi.
Söz konusu zamları Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası duyurdu.
Ankara’da ortalama 14,14 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 14,07 liradan 14,46 liraya, İzmir’de 14,16 liradan 14,55 liraya çıkacak.
Ayrıca, Ankara ve İzmir’de ortalama 14,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı, 14,68 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 14,29 liradan 14,61 liraya yükselecek.