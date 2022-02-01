En değerli banka ICBC, ilk 500’de sekiz Türk bankası var

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance 2022’nin ‘En Değerli 500 Banka Markası‘nı seçti.

Çinli ICBC 75 milyar 119 milyon dolarlık marka değeriyle bu yıl da zirvede yer alırken takip eden üç sıra da Çinli bankalara ait.

Listede 65 milyar 546 milyon dolarlık marka değeriyle China Construction Bank ikinci. 62 milyar 31 milyon dolarla Agricultural Bank of China üçüncü, 49 milyar 553 milyon dolarla Bank of China ise dördüncü.

ABD’li Bank of America 36 milyar 719 milyon dolarla beşincilik koltuğunda otururken ilk 10, Citi (ABD), Chase (ABD), Wells Fargo (Fargo), JP Morgan (ABD), China Merchants Bank (Çin) şeklinde.

En değerli 500 banka arasında bu yıl Türkiye’den ise sekiz banka yer aldı.

Türk bankalarına ilişkin sıralama ve değer görünümü