Elektrik faturasındaki ayar ‘iki lambalık’

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Bülent Pala, elektrikteki ‘150 kilovatsaat sınırı’nın 210’a çekilmesiyle ‘en fazla iki lamba daha fazla yakmaya’ imkan tanındığını söyledi.

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Yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmişti. Buna göre, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstü ise yüzde 127 zamlı tarifeden hesaplanmaya başlamıştı. Ancak şubattan itibaren 150 kilovatsaatlik sınırı 210’a yükseltilmişti.

Sözcü’den Selami Aydın’a konuşan Pala, 230 kilovata kadar kullanımın bedava olmasını savunduklarını belirtirken, yeni kararı olumlu bulduğunu ifade etti.

Oda başkanı, yeni faturalarda aralık ve ocak aylarının okumaları olduğunu ifade ederek ‘faturaların kabarıklığı’nın şubat ayı okumalarında görüleceğini belirtti.

Pala, 300 liralık bir faturanın 450 lirayı bulduğunu, şubatta bunun 600 liraya yükseleceğini tahmin ederken, faturanın üçte bir oranında artabileceğini dile getirdi.

Oda başkanı, sınırın 210’a çıkarılmasını şöyle yorumladı: “Elbette günlük tüketim 7 kilovat saat ve altında olursa elektriğe gelen zam aralık ayına oranla yüzde 50 artmış olacak. Bu çok düşük bir eşik. Yapılan bu yeni değişiklikle vatandaşa iki lamba daha müsaade etmiş oldular. Bizim yaptığımız araştırmada dört kişilik bir ailenin ortalama elektrik tüketimi aylık 230 kilovat saat. Fakat bu dar gelirli bir aile için öngördüğümüz tüketim. Hanelerin çoğunda bu aşılacak. Dolayısıyla kademeli tarifeye göre aşım için faturalar yüzde 127’lik zamlı tarife üzerinden belirlenecek.”