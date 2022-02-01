Fatma Girik’in ölümünde ‘ihmal’ iddiası: Kardeşi suç duyurusunda bulundu

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik ölümde ihmal olduğu iddiasıyla hastane yetkilileri ve yeğeni Ahu Turanlı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Girik 24 Ocak’ta İstanbul’da tedavi gördüğü Liv Hosptial’da hayatını kaybetmişti. Hastane açıklamsında usta oyuncunun Covid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi gördüğü sırada çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Kardeşi Günay Girik, ablasının vefatında ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle olayın araştırılması için hastane yetkilileri ve sanatçının yeğeni Ahu Turanlı hakkında avukatı Akın Centilmen aracılığıyla Bodrum başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

AA’ya konuşan avukat Centilmen Fatma Girik’in yanında uzun yıllar çalışan Türkmen asıllı bakıcının hastanede de refakatçi olarak bulunduğunu belirterek şunları söyledi: “Fatma hanım hastanede yatarken yanında kalan kişi kendini iyi hissetmeyerek test yaptırmak istiyor ve durumu Ahu hanıma söylüyor. Hastane test için 1000 lira isteyince Ahu hanım bunu yaptırmıyor. Birkaç gün sonra Fatma hanım fenalaşınca bu kişiye test yapıyorlar ve pozitif çıkıyor. Yoğun bakıma alınan Fatma hanım da hayatını kaybediyor. Bakıcı yaşanan bu durumu Günay beye anlatınca biz de olayda hastanenin ve Ahu hanım’ın ihmali bulunduğunu düşünerek suç duyurusunda bulunduk.”

Centilmen, dosyanın İstanbul’a gönderileceğini ve soruşturmanın İstanbul’da yürütüleceğini kaydetti.