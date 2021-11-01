Akşam Postası / 1 Kasım 2021

‘Protokol krizi’ni doğruladı: Erdoğan, neden Glasgow’a gitmediğini anlattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, talep edilen protokolün karşılanmaması nedeniyle İskoçya’daki iklim zirvesine katılmadığını söyledi.,

Biden, F-16 tedarikine olumsuz bakmamış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, F-16 tedariki konusunda ABD Başkanı Joe Biden’ın kendisine “Elimden geleni yapacağım” dediğini söyledi.

Erdoğan ve Beyaz Saray’ın açıklamaları çelişti

İtalya’nın başkenti Roma’daki G20 Liderler Zirvesi’nin ardından ABD Başkanı Joe Biden’la Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında geçen görüşmenin içeriğine ilişkin taraflardan birbiriyle çelişen açıklamalar geldi.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Ey gözleri Biden’a gülen şahsım…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Ey gözleri Biden’a gülen şahsım” diye seslendi.

Koca: Okulların kapanması gündemde yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanma ihtimalinden söz eden bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener’i yalanladı.

Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 46 zam

Doğalgazda kasım ayı için mesken tarifesi sabit kalırken sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam yapıldı.

Otogaza zam

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogaza zam beklendiğini bildirdi.

İstanbul’da enflasyon yüzde 20’yi aştı

İstanbul’da perakende fiyatlar ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,29, toptan fiyatlar ise yüzde 2,76 arttı.

Cebimizden çıkacak: Faiz indiriminin Hazine’ye faturası 108 milyar lira

Merkez Bankası’nın son iki aydaki faiz hamleleriyle fırlayan dolar kuru, Hazine’ye bir ayda 108 milyar liralık ek yük getirdi.

‘Çarşı-pazar’ anketi: 10 AKP’liden altısına göre ‘ekonomi kötü yönetiliyor’

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre toplumun yüzde 80’i ekonomi yönetiminden memnun değil. Öyle ki her 10 AKP’linin altısı “Kötü yönetiliyor” diyor.

‘Fahiş fiyat’ cezası sonrası zincir market hisseleri düşüşte

Borsa İstanbul’da işlem gören zincir market hisseleri Rekabet Kurulu’nun kestiği ‘fahiş fiyat‘ cezasının ardından güne düşüşle başladı.

EYT için çalışma başlatılmış: Bekleme süresi düşebilir

Hükümetin emeklilikte yaşa takılanlara avantaj (EYT) ve sosyal desteklerin artırılması için çalışma başlattığı belirtildi.

Demirtaş: Edirne Cezaevi 20 gündür protestolarla inliyor, duyuyor musunuz?

Edirne Cezaevi’nde beş yıldır tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Kendimizden çok, diğer mahpuslar için belirtiyorum bunu. Edirne Cezaevi son 20 gündür protesto sloganlarıyla inliyor, duyuyor musunuz?” dedi.

Yeni TÜGVA belgeleri: THY’den 1500 bedava bilet

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) hakkında iddialar devam ediyor. Vakıf şimdi de Türk Hava Yolları’ndan (THY) 1500 adet ücretsiz bilet aldığı iddiasıyla gündemde.

Oxford İngilizce Sözlüğü: Yılın kelimesi ‘aşı’

Oxford İngilizce Sözlüğü, 2021’in kelimesinin ‘vax’ (aşı) olduğunu açıkladı.

Hastane müdürü Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde hastane müdürü olarak görev yapan sağlık çalışanı, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Araçta PCR testine başlandı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, temaslılar için uygulamaya konan ‘araçta PCR testine’ başladı. Uygulama, ülkede ilk kez Samsun’da yapılmış oldu.

Salda Gölü kuruyor!

‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen ve Mars gezegeni yüzey özelliklerini gösteren nadir doğal güzelliklerden Salda Gölü, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya.

Musk, Twitter’da BM’yle atıştı; kanıt istedi

Fotoğraf: Diken

Birleşmiş Milletler’in (BM) milyarder iş insanlarını hedef alarak dünyadaki açlık sorununa atıf yapması, dünyanın en zengin kişisi Elon Musk’ı biraz kızdırdı. Musk, kendisi hakkında çıkan ‘servetinin yüzde 2’siyle açlık sorunun çözebilir‘ şeklindeki haberlere yanıt verdi ve BM’ye meydan okudu: “Kanıtlayın, hemen Tesla hisselerimi satacağım.”

Binance para çekme işlemlerini askıya aldı

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance, tüm para çekme işlemlerini askıya aldığını bildirdi.