‘Protokol krizi’ni doğruladı: Erdoğan, neden Glasgow’a gitmediğini anlattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, talep edilen protokolün karşılanmaması nedeniyle İskoçya’daki iklim zirvesine katılmadığını söyledi.

Hafta sonu İtalya’nın başkenti Roma’daki G20 zirvesine katılan Erdoğan’ın, buradan İskoçya’nın Glasgow kentinde Birleşmiş Milletler’in iklim değişikliği zirvesine gitmesi bekleniyordu.

Buna karşın cumhurbaşkanı gece yarısı Türkiye’ye döndü. Erdoğan’ın kararında, protokol ve güvenlikle ilgili taleplere istenildiği gibi cevap verilmemesinin neden olduğu yönünde haberler yayınlandı.

Dönüş yolunda uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, şunları söyledi: “Glasgow’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği konulu Liderler Zirvesi için talep ettiğimiz güvenlik protokolü standartları vardı. Bunlar uluslararası bütün ziyaretlerimizde bize ve diğer bütün liderlere her zaman uygulanan protokoldeki standartlardı. Ancak bize bunların son anda karşılanamayacağı söylendi.

Daha sonra bizim geri çevrilen talebimizdeki standartların başka bir ülke için istisnai olarak sağlanabildiğini öğrendik. Bu diplomatik teamüllere de uymuyordu. Bunu kabul edemezdik. İlgili birimlerimiz net bir duruşla görüşmelerini sürdürdü. Sağolsun Boris Johnson da süreçle ilgilendi. İlk başta sorununun çözüldüğünü ifade etti. Fakat son anda bize geri dönüp İskoçya tarafının zorluk çıkardığını söyledi.

Taleplerimiz yerine getirilmeyince biz de Glasgow’a gitmekten vazgeçtik. Nihayetinde bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi. Biz milletimizin itibarını korumakla mükellefiz. Hiçbir yerde ülkemizin saygınlığına, izzetine halel gelmesine müsaade etmeyiz. Daha adil bir dünyayı ancak eşitlikçi bir yaklaşımla kurabileceğimizi de böylece bir kez daha göstermiş olduk.”