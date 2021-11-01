Araştırma: Halk nereden alışveriş yapıyor?

Türkiye’de BİM ve A101 gibi marketlerden alışveriş yapma oranı yüzde 42 ile zirvede. Oy verilen partilere göre de tercihler değişiyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Beş market piyasayı alt üst ediyor” diyerek gıda ve diğer tüketim mallarındaki hızlı fiyat artışından sorumlu tuttuğu market zincirlerine müfettiş gönderilmiş ve beş market zinciri hakkında Rekabet Kurulu’nun geçen yıl başlattığı soruşturma kapsamında sözlü savunma aşamasına geçilmişti.

Savunmaların alınmasından sonra BİM, CarrefourSA, Migros, Şok Marketler, A 101 ve tedarikçi Savola Gıda’ya, haksız rekabet gerekçesiyle toplamda 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmişti.

Zincir marketlere yöneltilen en büyük suçlama organize şekilde fiyat artırımı yapmak. Ancak marketler maliyetlerdeki artışları neden göstererek suçlamaları kabul etmiyor.

Migros, BİM ve ŞOK da Rekabet Kurulu’nun kestiği cezanın iptali için yargıya gideceğini duyurmuştu.

MetroPOLL Araştırma’nın ‘Türkiye’nin Nabzı Ekim 2021 Araştırması’nın sonuçlarına göre en çok alışveriş yapılan yerler bu zincir marketler. Ankette ‘Alışverişinizi nereden yaparsınız’ diye soruldu.

Halk nereden alışveriş yapıyor? pic.twitter.com/1i1s7khIbV — Ozer Sencar (@ozersencar1) October 30, 2021

Katılımcıların yüzde 41,7’si BİM, A101 gibi marketlerden alışveriş yaptığını belirtti. Bakkal ve manavdan alışveriş yapanların oranı yüzde 26,8. Diğer marketlerden alışveriş yapanların oranı ise yüzde 12,9 oldu.

“En uygun yerden” diye cevap verenlerin oranı yüzde 2,8 çıktı. Pazardan alışveriş yaptığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 2,7.

Partilere göre ayrım

Seçmenlere göre ayrıma bakıldığında ise AKP seçmeninin yüzde 51,5’i, CHP seçmeninin yüzde 31,4’ü, İYİ Parti seçmeninin yüzde 42,4’ü, Saadet Partisi seçmeninin yüzde 52,6’sı BİM ve A101’i tercih ettiğini açıkladı.

Bakkal manav gibi mahalle esnafını tercih ettiğini açıklayan AKP seçmeni oranı yüzde 18,8. CHP seçmeninin yüzde 31,7’si esnafı tercih ettiğini açıkladı.

Araştırmaya göre bakkaldan alışveriş yapmayı en çok tercih eden parti seçmeni, yüzde 44,1 ile HDP’liler.

“Pazardan alışveriş yapıyorum” diyenlerde ise yüzde 5.2 oran ile CHP seçmeni zirvede yer aldı.