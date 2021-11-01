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Yaramazlara biraz batar!

Koca: Okulların kapanması gündemde yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanma ihtimalinden söz eden bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener’i yalanladı.

Covid-19 salgını hız kesmeden devam ederken, okulların açılmasıyla başlayan hareketliliğin de vaka sayısın artırdığı görüşü öne çıkıyor. Son günlerde vaka sayısı 20 binin üzerinde seyrediyor.


Prof. Şener, günlük 60-70 bin vaka görülmesi durumunda okulların kapanmasının gündeme gelebileceğini kaydetmişti.

Koca, Twitter’daki paylaşımında, okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladığını, haberin yanlış olduğunu ifade etti.

Bilim kurulunun böyle bir gündemi olmadığına dikkat çeken bakan, şöyle devam etti: “Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz.”

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