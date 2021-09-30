Milli Eğitim Bakanı Özer: Vakalar artsa bile okullar kapanmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vaka sayısında artış olsa bile yüz yüze eğitimin sona ermeyeceğini söyledi.

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Türkiye genelindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, bir buçuk yıllık aranın ardından 6 Eylül pazartesi günü okullara dönmüştü.

CNN TÜRK’te Gece Görüşü adlı programda yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Özer, şu ana kadarki süreci ‘çok başarılı‘ olarak niteledi.

Özer, ‘vakalar artarsa okullar kapatılır mı?’ şeklindeki soruya şu yanıtı verdi: “Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD’de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD’de şuan okulların yüzde 2’si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti.

Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok. Toplumda vakalar arttığı zaman bizim kapanan sınıflarımız da artıyor tabi. Bulaşın okuldan kaynaklandığı ile ilgili bir veri yok. Virüs okulu seçmiyor. Önemli olan kurallara uymak. Türkiye’de kapanan sınıf oranları düşük. Toplumdaki artan vaka sayıları gecikmeli olarak yansıyor tabloya. Bu oran gittikçe düşüyor.“

Eğitim-Sen, salı günü yayınladığı raporda vakalar nedeniyle Türkiye’de en az 1736 sınıfın karantinaya alındığını duyurmuştu. Rapora göre okullarda temaslı ve pozitif öğretmen sayısı 522, temaslı ve pozitif öğrenci sayısı ise 5 bin 305’e ulaştı.