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Yaramazlara biraz batar!

Milli Eğitim bakanı: Okulların açık kalması milli güvenlik meselesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimin ilk haftasında 850 bin sınıftan 198’inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini, vakalar nedeniyle tatil edilen hiçbir okulun ise bulunmadığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Türkiye genelindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, 6 Eylül’de bir buçuk yıllık aranın ardından okullara dönmüştü.


Bakan Özer, TRT Haber’de katıldığı bir programda, öğrencilerin Covid-19’a yakalanması durumunda okullarla ilgili değil sınıflarla ilgili kararlar alınacağını söyledi.

Özer şöyle devam etti: “Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir. Şimdi el birliği yapma zamanı. Okulların en son kapanan yerler olması için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor.”

Tam aşılı öğretmen oranı yüzde 78′

Bakan Özer, öğretmenler arasındaki aşılama oranının Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu ifade etti ve ekledi: “En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91’e çıktı. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma açısından da çok başarılılar.

‘Öğrencilere aşı ve PCR zorunluluğu yok’

Özer ayrıca şu anda öğrencilerle ilgili ne aşı ne de PCR zorunluluğunun bulunduğunu, velinin rızası olmadan çocuklara PCR testi yapılmayacağını da ekledi.

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