Bakan salgında en güvenli yerin okullar olduğunu savundu: Kalabalık sınıflar istisna

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Covid-19 salgınında en güvenli yerin okullar olduğunu savunarak kalabalık sınıfları ‘istisna‘ olarak nitelendirdi.

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AA’nın aktardığna göre, AKP Mersin milletvekilleriyle valiliği ziyaret ettiği sırada açıklama yapan bakan 6 Eylül’de 81 ilde,57 bin 108 okul ve 850 bin derslikte yüz yüze eğitimin başladığını hatırlattı.

Özer, 850 bin derslikten sadece 198’sinde vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir haftalık süreçte gelinen nokta, sağlık kurallarına uyduğumuz zaman süreci ne kadar başarılı şekilde yönetebileceğimizi gösteriyor. Türkiye’de eğitim sisteminin ölçeği çok büyük. Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz, 1,2 milyon öğretmenimiz, 115 bin temizlik görevlimiz, 100 binin üzerinde idari personelimizin olduğu, 20 milyona yakın insanımızın yer aldığı eğitim sisteminden bahsediyoruz. Vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı oldukça düşük. Bu şunu gösteriyor, şu anda Covid-19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu irademiz aynen devam etmektedir.”

Kalabalık sınıflarla ilgili tartışmaya da değinen Bakan Özer dersliklerin yarıya yakınında öğrenci sayısı 25’in üstünde olmasına rağmen kalabalık sınıfların istisna olduğunu savundu: “850 bin dersliği yüzde 56’sında öğrenci sayısı 25’in altındadır. Bu dersliklerin yüzde 18’inde de 26-30 arasında öğrenci sayısı bulunmaktadır. Dolayısıyla kalabalık sınıflar istisnai bir durumdur, yaygın bir durum değildir.”

İstisnai durumlarda istisnai kurallar uygulandığını belirten bakan tüm illere, valiliklere ve il milli eğitim müdürlüklerine kalabalık sınıflarla ilgili her türlü önlemi alma, ikili eğitime geçme veya ders saati süresinde tasarrufta bulunma yetkisini verdiklerini ifade etti.