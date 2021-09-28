Eğitim-Sen raporu: Vakalar nedeniyle 1736 sınıf kapandı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), yüz yüze eğitim başlamasından bu yana en ez 1736 sınıfın karantinaya alındığını bildirdi.

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Türkiye genelindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, bir buçuk yıllık aranın ardından 6 Eylül’de okullara dönmüştü.

Sendikanın raporunda, tam zamanlı yüz yüze eğitimin nitelikli şekilde yürütülebilmesi için eğitim-öğretim ortamlarının eğitim emekçileri, öğrenciler ve veliler açısından sağlıklı ve güvenli olmasının gerektiği ifade edildi.

Sendika, tüm tedbirlerin alınmasının, bu kişilerin eğitim ortamlarındaki psikolojik ve duygusal yeterlilikleri için önemli olduğunu dile getirdi.

Rapora göre okullarda temaslı ve pozitif öğretmen sayısı 522, temaslı ve pozitif öğrenci sayısı ise 5 bin 305’e ulaştı.

Temaslı ve pozitif personel sayısı, karantina nedeniyle kapanan sınıf sayısı da 1736 olarak kayda geçti.