Rapor: 1630 sınıf karantinada, 40 bin öğrenci yüz yüze eğitimden uzak

Öğrenci Veli Derneği, yüz yüze eğitim başlamasından bu yana en ez 1630 sınıfın karantinaya alındığını bildirdi.

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Türkiye genelindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, bir buçuk yıllık aranın ardından 6 Eylül’de okullara dönmüştü.

Cumhuriyet’ten Figen Atalay’ın haberine göre derneğin raporunda, yüz yüze eğitimin üçüncü haftasında 1019 sınıf daha iki pozitif vaka çıkması nedeniyle karantinaya alındı.

Böylece karantinaya alınan sınıf sayısı 1630’a yükseldi.

Raporda şöyle dendi: “MEB’in yayımladığı son istatistiklerde, derslik başına düşen öğrenci ortalaması 26 olarak açıklanmıştı. Bu veri üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda; alınmayan önlemler nedeniyle en az 40 bin öğrenci yüz yüze eğitime devam edememektedir.”