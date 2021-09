Veli-Der: En az 611 sınıf karantinaya alındı

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), yüz yüze eğitimin ikinci haftasında en az 611 sınıfın karantinaya alındığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Türkiye genelindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, bir buçuk yıllık aranın ardından geçen hafta pazartesi günü okullara dönmüştü.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hafta başında yüz yüze eğitimin ilk haftasında 850 bin sınıftan 198’inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini, vakalar nedeniyle tatil edilen hiçbir okulun ise bulunmadığını söylemişti.

Özer ayrıca öğrencilerin Covid-19’a yakalanması durumunda okullarla ilgili değil sınıflarla ilgili kararlar alınacağının altını çizmişti.

Veli-Der’in ‘Salgında Yüz Yüze Eğitimde 2’nci Hafta Raporu’nda Ordu Aybastı Fen Lisesi’nin bütün sınıfları karantinaya alındığı için okulun fiili olarak kapatıldığını belirtti.

Rapora göre karantinaya alınan sınıf sayısı da 611’i aştı.

Sınıfların seyreltilmesi, ders sürelerinin, okulda bulunan sürenin kısaltılması, ek derslik ve yeterli öğretmen ataması yapılması acil önemdedir pic.twitter.com/aI6Upgt3VY — Öğrenci Veli Derneği (@Veli_Der) September 17, 2021

Raporla ilgili açıklamada her gün, yeni vaka ve karantina haberlerinin geldiğine dikkat çekilerek şöyle dendi: “Yeterli önlemlerin alınmamasından kaynaklı, bu koşulların düzeltilmediği ortamda okulların açık tutulamayacağı herkesin bildiği bir gerçektir. Ve bu gerçeklikten uzaklaşarak, okulları hiçbir önlem almadan açtınız. Salgında çocuklarımızın, biz velilerin ve eğitim emekçilerinin sağlığını bir kez daha riske attınız. Yaşanılan her vakadan, her karantinadan siz sorumlusunuz.”