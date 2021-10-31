MEB’den salgının eğitimdeki etkilerinin azaltılması amacıyla psikolojik destek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) tüm sınıf seviyelerinde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimin başlamasının ardından Covid-19 salgınının eğitimdeki etkilerinin azaltılması amacıyla öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik kapsamlı rehberlik ve psikolojik destek hizmeti verilmeye başladı.

AA’nın bakanlığın yazılı açıklamasından aktardığına göre ilk olarak 256 rehberlik ve araştırma merkezinde (RAM) görev yapan tüm idareci, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ‘Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Desteklemek’ konulu eğitim verildi. Okullar açıldığında öğrencilere uygulanacak ‘Salgın Hastalık Psiko-Eğitim Programları’yla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin ardından RAM aracılığıyla önce 35 bin 950 rehber öğretmen ve psikolojik danışmana eğitim verildi.

İkinci aşamada ise geçen ay 796 bin 950 öğretmen, ‘Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Desteklemek’ konulu eğitim aldı.

Sınıf ve şube rehber öğretmenleri aracılığıyla okul öncesinden 12. sınıfa kadar 10 milyon 399 bin 272 öğrenciye yönelik ‘Salgın Hastalık Psiko-Eğitim Programı’ uygulandı.

MEB bu süreçte velilere yönelik eğitimlere de ağırlık verdi. Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla 2 milyon 316 bin 521 veliye salgın hastalık programı kapsamında eğitim verildi.

‘Yaklaşık 4,5 milyon öğrencimizin öğrenme kayıplarını tespit ettik’

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrenme kayıplarının telafisine yönelik desteklere ağırlık verdiklerinin altını çizerek şunları kaydetti:

“Öğrenme kayıplarının telafi edilebilmesi kapsamında 7, 8, 11 ve 12. sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında destekleme ve yetiştirme kurslarını açtık ve bu kurslarda eğitimler devam ediyor. Bu kurslarda, öğrenme kayıplarını belirlemeye yönelik kazanım değerlendirme uygulaması yaptık. Bu uygulamayla yaklaşık 4,5 milyon öğrencimizin öğrenme kayıplarını tespit ettik. Bu çalışma bulgularına göre bu kurslardaki eğitimleri yeniden planlıyoruz. Diğer taraftan tüm sınıf seviyelerinde destekleyici materyal ve yardımcı kaynak hazırlığına başlayarak hazırladığımız bu kaynakları her ayın ilk haftası yayımlamaya başladık. Bu hizmete erişimi artırmak için bu kaynakların basımını yaparak kasım ayı itibariyle tüm öğrencilere ulaştıracağız. Bu süreci başarılı bir şekilde koordine eden Bakan Yardımcım Sadri Şensoy ve ilgili genel müdürlüklerimize teşekkür ediyorum.”